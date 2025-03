MotoGP, Márquez in pole position anche a Brno

Dopo le gocce cadute durante la qualifica della Moto3, ora c’è il sole sul circuito di Brno per la MotoGP. E’ nuovamente il campione del mondo Marc Márquez a prendersi la pole position, la decima stagionale, davanti alle Ducati di Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, secondo e terzo. Seconda fila per Bradley Smith, Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo, mentre Valentino Rossi aprirà la terza fila.

Comincia la Q1 che vede in pista Bradl, Hernandez, Bautista, Pirro, Redding, Barbera, Aoyama, Abraham, Camier, De Angelis, Di Meglio, Petrucci, Laverty e Parkes. A poco meno di 10 minuti dalla fine c’è la caduta di Mike Di Meglio, mentre sono provvisoriamente in testa Bradl e Hernandez, con Pirro in terza posizione. Il pilota tedesco rientra presto ai box, sicuro di passare il turno, mentre tutti gli altri continuano a girare provando a migliorare i propri tempi fino all’esposizione della bandiera a scacchi: saranno il pilota LCR Honda Stefan Bradl e il ducatista del team Pramac Racing Yonny Hernandez a disputare la Q2.

La classifica della Q1:

1. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP - 1:56.722

2. Yonny HERNANDEZ - Energy T.I. Pramac Racing - +0.127

3. Michele PIRRO - Ducati Team - +0.371

4. Alvaro BAUTISTA - GO&FUN Honda Gresini - +0.706

5. Scott REDDING - GO&FUN Honda Gresini - +0.835

6. Hiroshi AOYAMA - Drive M7 Aspar - +1.262

7. Karel ABRAHAM - Cardion AB Motoracing - +1.378

8. Leon CAMIER - Drive M7 Aspar - +1.913

9. Danilo PETRUCCI - Octo IodaRacing Team - +2.141

10. Alex DE ANGELIS - NGM Forward Racing - +2.226

11. Hector BARBERA - Avintia Racing - +2.246

12. Micheal LAVERTY - Paul Bird Motorsport - +2.246

13. Broc PARKES - Paul Bird Motorsport - +2.859

Comincia la Q2, l’ultimo turno di qualifiche in cui si decideranno la pole position e quindi le prime dodici posizioni in griglia di partenza per la gara di domani. Occupano subito le prime due piazze Márquez e Pedrosa, seguiti da Aleix Espargaró e Dovizioso, ma la classifica è ovviamente provvisoria, tutto può ancora cambiare. A poco più di due minuti dalla fine Iannone, sfruttando anche la scia di Márquez, si prende la pole position provvisoria, ma è il campione del mondo a riprendersi la prima posizione. Risale fino al secondo posto Dovizioso, mentre Smith chiude in quarta posizione, davanti a Pedrosa quinto, Lorenzo sesto, Rossi settimo e Bradl ottavo.

La classifica della Q2:

1. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - 1:55.585

2. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +0.129

3. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +0.141

4. Bradley SMITH - Monster Yamaha Tech 3 - +0.145

5. Dani PEDROSA - Repsol Honda Team - +0.227

6. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.230

7. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP - +0.236

8. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP - +0.286

9. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +0.314

10. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - +0.505

11. Cal CRUTCHLOW - Ducati Team - +0.544

12. Yonny HERNANDEZ - Energy T.I. Pramac Racing - +1.037