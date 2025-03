Brno, Pedrosa è il più veloce nell’ultima sessione di libere

La terza ed ultima sessione di prove libere si è disputata questa mattina su un tracciato asciutto, con il fresco che caratterizza le estati ceche. Questo turno, che definisce quali saranno i piloti che passeranno direttamente in Q2 alle qualifiche di questo pomeriggio e chi, invece, disputerà anche la Q1, ha visto dominare le Honda.

Ma questa mattina non è stata la Honda di Marc Márquez a dettare legge. Dani Pedrosa, ha scalzato il campione del mondo in carica fermando il cronometro sull’1.56.282. Miglior tempo per lui, che ha relegato il compagno di squadra in seconda posizione. Márquez, che aveva comandato per buona parte del turno, è arrivato all’esposizione della bandiera a scacchi ottenendo il secondo tempo, staccato di tre decimi da Pedrosa, leader della mattinata.

Dominio Honda, dunque, che piazza i due piloti in prima e seconda posizione. Quasi mezzo secondo tra la RC213V di Pedrosa e la prima Yamaha, a sorpresa quella di Bradley Smith. Terzo tempo per l’inglese del Team Tech 3, che ha scalato la classifica, piazzandosi anche davanti ai due piloti ufficiali. Jorge Lorenzo è infatti quarto, staccato di 504 millesimi dal leader. Subito dietro di lui Valentino Rossi, in ritardo di soli 5 millesimi dal compagno di squadra e a quasi sei decimi da Pedrosa.

Chiude la seconda fila virtuale Andrea Iannone, che con la sua Pramac è il primo delle Ducati, ma in classifica è sesto ad oltre mezzo secondo di distacco. Pol Espargaró lo segue a 9 millesimi in settima posizione. Indietro Andrea Dovizioso : per lui solo un ottavo tempo a sei decimi esatti dalla vetta. Chiudono la top ten Aleix Espargaró e Cal Crutchlow, rispettivamente 9° e 10°. Quest’ultimo è riuscito a rientrare in top ten proprio allo scadere della sessione, guadagnandosi così l’accesso immediato alla Q2.