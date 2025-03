Moto2: Tito Rabat firma pole e record a Brno

Tito Rabat sempre più dominatore di questo mondiale moto2. A Brno non ce n'è per nessuno. Dopo aver dominato tutto il turno di qualifica lo spagnolo si aggiudica la pole position stabilendo il nuovo record della pista in 2:01.911. La seconda posizione e' andata ad un ritrovato Thomas Luthi. Lo svizzero ha mostrato un buon Feeling con il tracciato ceco. Chiude la prima fila un altro pilota che non ha certo brillato nelle ultime apparizioni ma che qua a Brno sta facendo bene. Domani scatterà dalla terza casella l'italo-tedesco Sandro Cortese. Sam Lowes apre la seconda fila. Ottimo e convincente risultato per il britannico in sella alla Speed up che può recriminare la perdita di un decimo almeno nell'ultimo settore del giro "buono" dovuto al traffico di Morbidelli. Quinto il primo italiano. Ancora una volta risponde al nome di Simone Corsi. Chiude la seconda fila l'altro alfiere di casa MarcVDS Mika Kallio, autore di una scivolata nel giro conclusivo quando l'Intertempo risultava essere molto vicino al compagno di squadra.

Capitolo italiani:

Dopo il 5 posto di Corsi, per trovare un altro italiano dobbiamo scendere fino al 10 posto dove troviamo Franco Morbidelli. Pasini invece 13. Male invece Baldassarri che non va oltre alla 24esima posizione. Partirà 26 l'esordiente Riccardo Russo. Ottimo il suo lavoro durante questo weekend che ha portato la suter del team tasca a migliorarsi turno dopo turno arrivando sempre più vicino ai migliori.

classifica:

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 255.5 2'01.911

2 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 255.1 2'02.143 0.232 / 0.232

3 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 255.8 2'02.307 0.396 / 0.164

4 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 255.8 2'02.322 0.411 / 0.015

5 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 256.8 2'02.514 0.603 / 0.192

6 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 254.8 2'02.517 0.606 / 0.003

7 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 254.7 2'02.528 0.617 / 0.011

8 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 256.2 2'02.684 0.773 / 0.156

9 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 251.6 2'02.846 0.935 / 0.162

10 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 258.9 2'02.888 0.977 / 0.042

11 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 255.6 2'02.961 1.050 / 0.073

12 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 251.6 2'03.095 1.184 / 0.134

13 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 254.7 2'03.097 1.186 / 0.002

14 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 257.0 2'03.214 1.303 / 0.117

15 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 257.3 2'03.216 1.305 / 0.002

16 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 256.4 2'03.370 1.459 / 0.154

17 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.5 2'03.414 1.503 / 0.044

18 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 256.9 2'03.441 1.530 / 0.027

19 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255.4 2'03.482 1.571 / 0.041

20 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 254.8 2'03.494 1.583 / 0.012

21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 257.0 2'03.548 1.637 / 0.054

22 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.3 2'03.584 1.673 / 0.036

23 90 Lucas MAHIAS FRA Promoto Sport Transfiormers 251.8 2'03.824 1.913 / 0.240

24 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 256.3 2'03.873 1.962 / 0.049

25 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 257.7 2'03.887 1.976 / 0.014

26 84 Riccardo RUSSO ITA Tasca Racing Moto2 Suter 252.5 2'03.990 2.079 / 0.103

27 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 255.3 2'04.016 2.105 / 0.026

28 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 253.1 2'04.076 2.165 / 0.060

29 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256.7 2'04.208 2.297 / 0.132

30 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 253.2 2'04.449 2.538 / 0.241

31 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 251.0 2'04.557 2.646 / 0.108

32 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.3 2'04.798 2.887 / 0.241

33 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.8 2'04.867 2.956 / 0.069

34 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 253.6 2'04.897 2.986 / 0.030

35 59 Miroslav POPOV CZE Montaze Broz Racing Team Suter 252.5 2'05.210 3.299 / 0.313

36 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 252.5 2'05.827 3.916 / 0.617