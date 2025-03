MotoGP Brno FP2: Iannone e poi la Pioggia

Andrea Iannone su Ducati del team Pramac firma il miglior tempo nelle prove libere due del granpremio della Repubblica Ceca davanti a Hector Barbera. La sessione e' stata caratterizzata dalla pioggia caduta dopo cinque minuti dall'avvio. Solo due piloti sono riusciti a firmare un crono prima che la pista diventasse completamente bagnata e quindi in condizioni proibitive per montare gomme slick. Dentro tutti con gomme Rain ed è' ancora una volta il leader e dominatore del mondiale Marc Marquez a spuntarla su tutti. A solo due centesimi dal numero 93 il compagno di team Dani Pedrosa. Staccata di un secondo la prima Yamaha del team Movistar di Valentino Rossi seguito da un ottimo Cal Crutchlow che si è' mostrato molto a suo agio sul tracciato ceco. Per gran parte della sessione il britannico di casa Ducati ha girato su tempi molto simili al duo Honda. Settimo Jorge Lorenzo staccato 3 decimi dal compagno di squadra.

Sessione utile per assaggiare le condizioni di tracciato bagnato in vista della gara. In questo venerdì di prove le squadre hanno girato sia in condizione d'asciutto che in condizione da bagnato raccogliendo dati utili. Il meteo "ballerino" lascia l'interrogativo quanto alle condizioni che i piloti dovranno affrontare Domenica.

classifica:

1 29 Andrea IANNONE ITA Pramac Racing Ducati 302.1 2'03.179

2 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Avintia 288.5 2'04.462 1.283 / 1.283

3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.4 2'07.846 4.667 / 3.384

4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 297.6 2'07.848 4.669 / 0.002

5 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 305.6 2'08.827 5.648 / 0.979

6 35 Cal CRUTCHLOW GBR Ducati Team Ducati 304.3 2'08.981 5.802 / 0.154

7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.0 2'09.114 5.935 / 0.133

8 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 306.9 2'09.412 6.233 / 0.298

9 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 299.9 2'09.722 6.543 / 0.310

10 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 304.4 2'09.747 6.568 / 0.025

11 45 Scott REDDING GBR GO&FUN Honda Gresini Honda 292.4 2'09.869 6.690 / 0.122

12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 304.3 2'10.174 6.995 / 0.305

13 68 Yonny HERNANDEZ COL Energy T.I. Pramac Racing Ducati 297.5 2'10.217 7.038 / 0.043

14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo IodaRacing Team ART 290.7 2'10.264 7.085 / 0.047

15 41 Aleix ESPARGARO SPA NGM Forward Racing Forward Yamaha 294.1 2'10.556 7.377 / 0.292

16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Honda 284.5 2'10.668 7.489 / 0.112

17 51 Michele PIRRO ITA Ducati Team Ducati 293.6 2'10.828 7.649 / 0.160

18 19 Alvaro BAUTISTA SPA GO&FUN Honda Gresini Honda 286.7 2'11.004 7.825 / 0.176

19 7 Hiroshi AOYAMA JPN Drive M7 Aspar Honda 290.4 2'11.019 7.840 / 0.015

20 70 Michael LAVERTY GBR Paul Bird Motorsport PBM 282.3 2'11.337 8.158 / 0.318

21 23 Broc PARKES AUS Paul Bird Motorsport PBM 285.5 2'11.741 8.562 / 0.404

63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Avintia 290.7 2'12.270 9.091 / 0.529

2 Leon CAMIER GBR Drive M7 Aspar Honda 282.7 2'12.934 9.755 / 0.664

15 Alex DE ANGELIS RSM NGM Forward Racing Forward Yamaha 300.0 2'15.514 12.335 / 2.580