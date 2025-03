Brno, Márquez davanti a tutti nelle prime libere

Tutto pronto per l’undicesimo appuntamento della stagione, stavolta in Europa: splende il sole sul circuito ceco di Brno, con una temperatura attorno ai 20° C nell’aria e di circa 25° C sull’asfalto, condizioni quindi buone per il primo turno di prove libere dei piloti MotoGP. Nuovamente in pista il tester Ducati Michele Pirro, che prenderà parte a questo weekend come wild card. E’ il campione del mondo a chiudere questo primo turno davanti a tutti, staccando di pochi millesimi i connazionali Lorenzo e Pedrosa.

Primi minuti che vedono Rossi e Marquez in testa alla classifica, seguiti dai fratelli Aleix e Pol Espargaró, ma si fanno vedere nelle prime posizioni anche Dovizioso, Bradl, Lorenzo e Pedrosa, anche se i tempi si abbassano ad ogni giro quindi la classifica cambia spesso. Dopo una decina di minuti si piazza in testa Stefan Bradl, davanti a Pedrosa, Dovizioso e Marquez, che però realizza un giro molto veloce sopravanzando il pilota tedesco. Posizioni invariante per un po’, finché Lorenzo con un 1:56.840 si prende la prima posizione provvisoria, davanti ai piloti Honda Marquez, Bradl e Pedrosa ed alla Ducati di Dovizioso, e poco dopo si migliora anche Rossi, inserendosi tra il campione del mondo ed il tedesco del team LCR. Circa metà turno e con un 1:56.807 torna in testa Marquez, davanti ai due piloti Yamaha, mentre c’è un’uscita di pista per il neo pilota NGM Alex de Angelis, ma senza conseguenze, quindi il sammarinese riesce a tornare in pista per continuare il turno.

A pochi minuti dalla fine del turno si migliora Dani Pedrosa, passando dalla quinta alla terza posizione dietro alla Yamaha di Lorenzo, mentre Aleix Espargaró è quarto davanti a Rossi e Bradl. Non ci sono altri cambiamenti, quindi è Marc Márquez a chiudere davanti a tutti, abbassando ulteriormente il suo miglior tempo all’ultimo secondo. Seconda posizione per Jorge Lorenzo, terza per Dani Pedrosa, staccato di appena 52 millesimi dal compagno di squadra.

La classifica:

1. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - 1:56.803

2. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.037

3. Dani PEDROSA - Repsol Honda Team - +0.052

4. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - +0.199

5. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP - +0.262

6. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP - +0.281

7. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +0.366

8. Yonny HERNANDEZ - Energy T.I. Pramac Racing - +0.387

9. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +0.831

10. Bradley SMITH - Monster Yamaha Tech 3 - +1.013

11. Michele PIRRO - Ducati Team - +1.237

12. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +1.258