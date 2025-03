Brno pronta per accogliere la MotoGP: anteprima e orari tv

La MotoGP non si ferma: la pausa estiva l’attività è ripresa con la gara di Indianapolis, ma questo weekend ci sarà un nuovo appuntamento con le due ruote, questa volta in Europa, sul circuito ceco di Brno.

Il circuito – Il circuito di Brno (ufficialmente circuito di Masaryk, dal nome dell’ultimo presidente cecoslovacco) è situato a poco meno di 20 km dalla città di Brno, in Repubblica Ceca. Inaugurato nel 1920, è stato costruito seguendo l’esempio di circuito europei piuttosto lunghi come il Nürburgring ed ospitava solo gare con auto da corsa. Nel 1950 cominciarono ad esserci anche competizioni motociclistiche ed il motomondiale arrivò su questo circuito nel 1965, dopo un’ulteriore accorciamento del circuito, che quindi misura 5403 metri per 15 metri di larghezza, con otto curve a destra e sei a sinistra. Il record del circuito in 1:56.135 appartiene dall’anno scorso a Marc Márquez.

Aspettative – Negli ultimi tre anni a Brno ha vinto una Honda (Stoner nel 2011, Pedrosa nel 2012 e Márquez nel 2013), e con un Marc Márquez così in forma sembra logico pensare che possa arrivare una nuova vittoria per la casa giapponese. Ormai il giovane campione del mondo ha raggiunto il record di Giacomo Agostini e Mick Doohan, vincendo le prime 10 gare in una stagione. Per lui l’obiettivo sarà quindi l’undicesima, un risultato che dimostrerebbe una volta di più il dominio che il pilota di Cervera e la sua Honda stanno imponendo in questa stagione. Una volta di più gli avversari cercheranno di arginare il suo strapotere: i due piloti Yamaha Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, galvanizzati dalla battaglia e dal podio a Indianapolis, sono pronti per ingaggiare un nuovo duello puntando alla prima vittoria stagionale, mentre sicuramente vorrà essere della partita anche Dani Pedrosa, autore di una gara opaca negli Stati Uniti e che punta ad un buon risultato su un circuito che gli piace molto. Occhi puntati anche sulla Ducati, dimostratasi in crescita a Indianapolis prima di alcuni problemi tecnici e di gomme, ma che comunque sta facendo costanti passi in avanti: si può sperare quindi che soprattutto Andrea Dovizioso e Andrea Iannone, senza scordarsi comunque di Cal Crutchlow e Yonny Hernandez, proveranno anche a Brno ad essere protagonisti. L'obiettivo sarà lo stesso anche per i ragazzi del team Tech 3: non sono da sottovalutare il quinto ed il sesto posto di Pol Espargaró e Bradley Smith, in costante crescita e che cercheranno anche su questo tracciato di avvicinarsi ancora di più ai piloti di punta. In sella alla moto del convalescente Nicky Hayden ci sarà ancora Leon Camier, che spera in un risultato migliore dopo il ritiro per problemi tecnici a Indianapolis. Si è chiusa proprio negli Stati Uniti l'avventura agonistica di Colin Edwards, che da Brno fino alla fine della stagione lascerà la sua moto ad Alex de Angelis: un ritiro anticipato per Texas Tornado, che permette al sammarinese di tornare in MotoGP, categoria in cui, wild card a parte, non lo si vedeva in pianta stabile dal 2009.

Così come per Indianapolis, anche il Gran Premio di Brno si potrà vedere in chiaro: tutti i turni saranno visibili sui canali a pagamento Sky, ma qualifiche e gare delle tre categorie verranno trasmesse in diretta anche sul canale gratuito Cielo. Ecco tutti gli orari del fine settimana:

SKY SPORT MOTOGP HD

GIOVEDÌ 14 AGOSTO

16.55: conferenza stampa piloti MotoGP

VENERDÌ 15 AGOSTO

9.00: prove libere 1, Moto3

9.55: prove libere 1, MotoGP

10.55: prove libere 1, Moto2

13.10: prove libere 2, Moto3

14.05: prove libere 2, MotoGP

15.05: prove libere 2, Moto2

SABATO 16 AGOSTO

9.00: prove libere 3, Moto3

9.55: prove libere 3, MotoGP

10.55: prove libere 3, Moto2

12.35: qualifiche, Moto3

13.30: prove libere 4, MotoGP

14.10: qualifiche, MotoGP (in replica alle 16.05 e alle 19)

15.05: qualifiche, Moto 2

17.00: conferenza stampa, post qualifiche

DOMENICA 17 AGOSTO

8.40: warm up Moto 3, Moto 2 e MotoGP

11.00: gara, Moto3

12.20: gara, Moto2

14.00: gara, MotoGP (in replica alle 16.15)



CIELO

SABATO 16 AGOSTO

12.15: diretta qualifiche Moto3

14.10: diretta qualifiche MotoGP

15.05: diretta qualifiche Moto2

DOMENICA 17 AGOSTO

11.00: diretta Gara Moto3

12.20: diretta Gara Moto2

14.00: diretta Gara MotoGP