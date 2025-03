Moto2 Indianapolis: spavento per Pasini, vince Kallio

La decima gara del motomondiale della Moto2 è stata fortemente caratterizzata da colpi di scena, il primo di tutti la bandiera rossa dovuta dall'incidente tra Krummenacher, Azlan Shanh, Anthony West e Mattia Pasini. Quest'ultimo ha perso conoscenza a causa di un trauma cranico, ma fortunatamente si è risvegliato ed è stato portato all'ospedale di Indianapolis. La gara è poi ricominciata con la griglia ufficiale: Mika Kallio, Aegerter, Rabat, Zarco, Corsi, Vinales, Nakagami. I giri sono stati ridotti a 16 giri per motivi di tempo. Nonostante sia stata la sua prima pole position a Indi per Mika Kallio, la 17esima in carriera, conclude questa gara movimentata con una vittoria che lo porta a -7 punti dal compagno di Team Rabat che finisce 4°. Rabat fuori dal podio per la terza volta consecutiva, la prima in Olanda poi in Germania ed in fine sul circuito americano. Vinales e Aegerter approfittando di un lungo di Rabat concludono il week-end secondo e terzo. Quinto Corsi. Ottima rimonta di De Angelis partito ventunesimo si porta a casa un ottavo posto. 9° West, ha dichiarato che la sua moto ha colpito Mattia pasini.

Cronaca:

Ottima partenza di Mika Kallio, che prova da subito a scappare via. Aegerter partito terzo supera Rabat. Simone Corsi si libera di Nakagami e si mette all'inseguimento di Kallio, anche Morbidelli attaca Nakagami e prende 8° posizione. Vinales supera Rabat che scivola in 4° posizione. Rabat, però non ci sta e riprende Vinales. Corsi approfitta di un errore di Vinales e lo scavalca. Cade Mattia Pasini dopo un contatto con Krummenacher, Azlan Shah e Anthony West a 2 giri dall'inizio viene sventolata bandiera rossa. Pasini l'unico dei quattro a ricevere attenzioni dai soccoritori, ma fortunatamente si rialza dopo qualche minuto. Pasini è stato colpito dalla moto di Anthony West. La gara ricomincia con la griglia ufficiale. La gara riprende con un ottima ripartenza di Kallio. Brutta caduta di Luthi, Errin, Simon e Salom senza conseguenze per i piloti. Corsi 5°, Rabat supera Aegerter. Morbidelli 8°. Giro più veloce per Aegerter con 1'37''623. Dopo una caduta Simeon cade e abbandona la gara. Salom stende involontariamente Morbidelli che è costretto ad abbandonare la gara. Un secondo e due di vantaggio di Kallio su Rabat che è il primo inseguitore. Ritmi velocissimi per i primi. Grande rimonta di De Angelis 10°. Nove decimi di ritardo per Corsi che dovrà provare a ridure il gap. 1'37''306 miglior giro ancora per Aegerter. Largo Rabat non si lasciano sfuggire l'occasione Vineles e Aegerter. Mika Kallio ha in pugno la gara. Baldassari 17° perde terreno. La gara che dopo la bandiera rossa è stata ridotta a 16 giri finisce con Kallio primo, Vinales e Aegerter dietro. Rabat fuori dal podio.

Classifica e tempi:

Pos. Punti Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora/Distanza

1 25 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 153.2 26'07.410

2 20 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 153.1 +1.380

3 16 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 153.0 +1.696

4 13 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 152.9 +2.559

5 11 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 152.5 +6.648

6 10 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 151.4 +18.639

7 9 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 151.4 +18.674

8 8 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 151.4 +18.992

9 7 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 151.3 +19.487

10 6 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 151.3 +19.922

11 5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 151.3 +20.013

12 4 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 151.2 +20.963

13 3 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 151.0 +22.672

14 2 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 150.9 +23.836

15 1 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 150.8 +25.325

16 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 150.7 +25.514

17 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 150.4 +28.980

18 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 150.0 +32.962

19 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 149.7 +36.564

20 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 149.7 +36.907

21 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 149.5 +38.624

22 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 149.4 +39.669

23 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 149.4 +39.723

24 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 149.0 +44.499

25 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 146.8 +1'07.790

26 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 145.0 +1'29.010

27 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 144.5 +1'34.244

28 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 119.6 3 Giri

Non classificato

21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 149.5 12 Giri

19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 148.5 13 Giri

Primo giro non terminato

12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 0 Giro

60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 0 Giro

Non al via

54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 0 Giro

4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter