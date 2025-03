Ancora Márquez: nuova pole position ad Indianapolis

Un inesorabile Marc Márquez fa sua la pole del Gran Premio di Indianapolis. Il campione del mondo in carica ha conquistato l’ottava pole position stagionale, lasciando agli avversari solo le briciole. Con il tempo di 1.31.619, si è messo in testa alla classifica per non lasciarla più fino alla bandiera a scacchi. Beffato così Lorenzo, che si era portato davanti a tutti ad inizio turno, ma non è riuscito a tenere il passo del pilota della Honda.

Andrea Dovizioso, che si è trovato nel posto giusto al momento giusto, si è aggiudicato il secondo posto in griglia di partenza. Con un gran giro, è rimasto dietro gli scarichi di Márquez, fermando il cronometro con soli due decimi di ritardo dal poleman. Dovizioso porta la Ducati in prima fila, che è tutt’altro che monomarca. Se in pole position c’è Márquez sulla RC2013V con dietro la Desmosedici di Dovizioso, a chiudere la prima fila troviamo la M1 di Jorge Lorenzo. Il pilota della Yamaha, che in una prima parte di qualifica aveva agguantato la pole position provvisoria, ha concluso la sessione in terza posizione, con un ritardo di due decimi da Márquez.

Ad aprire la prima fila è Aleix Espargaró, staccato di quasi mezzo secondo dal poleman. Dietro di lui Valentino Rossi, solo quinto dopo un ottimo avvio di weekend. Il pilota della Yamaha accusa un ritardo di ben 541 decimi da Márquez e di quasi tre decimi dal compagno di squadra. Pol Espargaró chiude la seconda fila.

Settimo è Andrea Iannone, mentre Dani Pedrosa non va oltre l’ottava posizione. Weekend difficile per il pilota della Honda, che ieri lamentava problemi ai freni. Chiudono la top ten Bradley Smith, autore di un high side fortunatamente senza conseguenze, e Stefan Bradl, rispettivamente nono e decimo.