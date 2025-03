Indianapolis, è Stefan Bradl il più rapido nelle libere 3

Terzo e penultimo turno di libere per la categoria MotoGP, ma si determinerà la classifica dei primi dieci piloti che passeranno direttamente in Q2. Anche oggi le condizioni sono buone: splende il sole e la temperatura si aggira intorno ai 20°. È Stefan Bradl a stampare il miglior tempo dei due giorni di prove libere, chiudendo in testa alla classifica, davanti alle Yamaha ufficiali di Valentino Rossi e Jorge Lorenzo ed alla Ducati di Andrea Dovizioso, mentre Marc Márquez e Dani Pedrosa concludono rispettivamente in sesta e nona posizione.

Tutti in pista fin da subito per le ultime prove e per cercare di migliorare i propri tempi rispetto alla prima giornata di libere. I piloti provvisoriamente ammessi in Q2 sono Marc Márquez, Andrea Iannone, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, Stefan Bradl, Yonny Hernandez, Aleix Espargaró e Bradley Smith, rispettivamente in quest’ordine per via dei tempi combinati delle prime due sessioni. A metà turno Pol Espargaró riesce in qualche modo ad evitare una caduta, prendendosi grossi rischi ma per fortuna senza conseguenze: per ora il rookie del team Tech 3 è fuori dai primi 10, quindi sarebbe costretto a disputare il primo turno di qualifiche. Anche se le posizioni rimangono invariate, Marc Márquez, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sono attualmente gli unici dei primi dieci piloti ad aver abbassato il proprio tempo, cosa che agli altri non è ancora riuscita.

Ad una decina di minuti dalla fine Bradl è l’unico ad aver migliorato la propria posizione, sopravanzando Rossi e prendendosi la sesta piazza provvisoria, mentre tutti i piloti ritornano in pista per cercare di migliorarsi ulteriormente. Alvaro Bautista chiude prima il turno a casa di un violento highside a circa cinque minuti dalla fine: fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota, che attualmente occupa la dodicesima posizione e quindi si vedrà costretto a disputare il primo turno di qualifiche. Movimenti in testa alla classifica, con Pol Espargaró che risale fino alle prime posizioni, mentre Jorge Lorenzo ottiene il miglior tempo dei tre turni di libere, scavalcato poco dopo dal compagno di squadra Valentino Rossi. parziali interessanti per Márquez e Bradl, con il pilota tedesco che riesce a piazzarsi davanti a tutti a poco meno di mezzo minuto dalla fine, mentre Aleix Espargaró riesce per un soffio a prendersi la decima posizione ai danni di Hernandez, che quindi dovrà disputare la Q1.

La classifica dei dieci piloti in Q2:

1. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP - 1:32.522

2. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP - +0.016

3. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.084

4. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +0.245

5. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +0.275

6. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - +0.340

7. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +0.493

8. Bradley SMITH - Monster Yamaha Tech 3 - +0.680

9. Dani PEDROSA - Repsol Honda Team - +0.698

10. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - +0.931