Indianapolis, Márquez comanda la seconda sessione di libere

Nella mattinata americana aveva ottenuto solo un quinto tempo, ma nella seconda sessione di prove libere Marc Márquez è tornato a dettare legge: è suo il miglior tempo di questo pomeriggio. Il campione del mondo in carica ha fermato il cronometro sull’1.32.882 ed ha scavalcato la Ducati Pramac di Andrea Iannone. Il pilota di Vasto, fresco di “promozione ufficiale”, nella seconda sessione di libere si era portato davanti a tutti, salvo poi essere passato proprio sul finire della sessione da Márquez. La Ducati sembra a proprio agio su questo tracciato rinnovato nel layout: Andrea Dovizioso è infatti quarto, a poco più di mezzo secondo dal leader della classifica.

Anche in questo turno vediamo una Yamaha a doppia faccia. Se questa mattina il primo tempo è appartenuto a Valentino Rossi e abbiamo trovato un Lorenzo in difficoltà, nel pomeriggio la situazione si è capovolta. Jorge Lorenzo, che proprio ieri ha annunciato il rinnovo con la Yamaha, si è piazzato in terza posizione, a 542 millesimi da Márquez. Un po’ più in difficoltà il Dottore. Nonostante i buoni tempi ad inizio turno, alla bandiera a scacchi non è andato oltre la nona posizione, accusando un ritardo di sette decimi dalla vetta.

La Honda sorride per Márquez, ma accusa qualche problema dall’altra parte del box: Dani Pedrosa, che da questa mattina lamenta problemi ai freni, non è riuscito a sfruttare pienamente questo turno, trovandosi così a lottare. Per lui solo un quinto tempo a sei decimi dal compagno di squadra.