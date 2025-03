Indianapolis, Valentino Rossi in testa nel primo turno di libere

La MotoGP ritorna oggi in azione con il primo turno di prove libere sullo storico circuito statunitense di Indianapolis. Nonostante la pioggia notturna, i piloti oggi dispongono di una pista asciutta, ideale per “imparare” nuovamente il circuito visti i cambiamenti realizzati nelle curve 3, 4, 7, 15 e 16 ed il nuovo asfalto utilizzato, cosa che può comportare tempi più rapidi anche di tre secondi rispetto all’anno scorso. Miglior tempo per Valentino Rossi, che precede di qualche centesimo Bradley Smith e Andrea Iannone, mentre Marc Márquez e Jorge Lorenzo chiudono in quinta e sesta posizione, con Dani Pedrosa che in questa sessione non va oltre la sedicesima piazza.

Primi giri con i tempi che cambiano spesso, ma che per ora vedono in testa Alvaro Bautista davanti a Stefan Bradl, Yonny Hernandez e Valentino Rossi. A circa metà turno il campione del mondo Marc Márquez si prende la testa della classifica davanti al pilota di Tavullia ed al tedesco del team LCR Honda, davanti a Bautista, ad Aleix Espargaró e Dani Pedrosa, mentre Jorge Lorenzo, fresco di rinnovo con Yamaha, occupa l’ottava posizione provvisoria. Il maiorchino però si migliora poco dopo, risalendo fino alla terza piazza, poco dietro al compagno di squadra. Lontane le Ducati: la migliore finora è la Pramac di Yonny Hernandez, in ottava posizione, mentre Dovizioso è dodicesimo, Iannone quattordicesimo e Crutchlow sedicesimo.

Le posizioni rimangono invariate per parecchio, finché a poco meno di dieci minuti dalla fine Colin Edwards si migliora tanto da risalire fino in quarta posizione, che mantiene per qualche minuto prima di essere sopravanzato da Andrea Dovizioso. Valentino Rossi intanto realizza il suo miglior giro piazzandosi davanti a tutti, mentre anche Scott Redding si migliora prendendosi la sesta posizione provvisoria. Dovizioso abbassa ancora il suo tempo e mettendosi in terza piazza, mentre anche Rossi abbassa il suo miglior tempo. Nuovo gran giro di Redding, ora terzo davanti a Dovizioso, mentre Iannone è velocissimo, tanto da scalare la classifica e prendersi la prima posizione provvisoria. Migliora anche Pol Espargaró, ora terzo dietro a Iannone e Rossi, e si fa vedere in top ten Bradley Smith, autore del settimo miglior tempo provvisorio.

Alla bandiera a scacchi Valentino Rossi riesce a riprendersi la prima posizione, scavalcando di poco il connazionale Andrea Iannone, ma c’è Bradley Smith che all’ultimo riesce ad inserirsi tra i due italiani in seconda posizione. Quarto è il minore dei fratelli Espargaró, Pol, davanti ai connazionali Marc Márquez e Jorge Lorenzo, mentre è settimo un sorprendente Scott Redding, che precede Aleix Espargaró e le Ducati di Andrea Dovizioso e Yonny Hernandez. Per trovare i nomi di Stefan Bradl, Dani Pedrosa e Alvaro Bautista dobbiamo scorrere la classifica: il tedesco chiude in quattordicesima posizione, mentre i due piloti spagnoli ottengono rispettivamente il sedicesimo ed il diciassettesimo miglior tempo.

La classifica:

1. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP - 1:34.535

2. Bradley SMITH - Monster Yamaha Tech 3 - +0.034

3. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +0.044

4. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +0.143

5. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - +0.350

6. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.549

7. Scott REDDING - GO&FUN Honda Gresini - +0.587

8. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - +0.748

9. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +0.910

10. Yonny HERNANDEZ - Energy T.I. Pramac Racing - +0.966

11. Colin EDWARDS - NGM Forward Racing - +1.208

12. Cal CRUTCHLOW - Ducati Team - +1.400