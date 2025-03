Ufficiale, confermato per due anni il binomio Lorenzo – Yamaha

La notizia era nell’aria già da qualche tempo e oggi è arrivato l’annuncio ufficiale. Jorge Lorenzo ha firmato un contratto biennale con la Yamaha. Continua l’accordo tra il pilota spagnolo e la Casa di Iwata, che prolunga il contratto fino alla fine del 2016, schierando in pista i due piloti sui quali conta già dalla scorsa stagione. Lorenzo, che dall’approdo in MotoGP non ha mai cambiato team, è soddisfatto del nuovo accordo. A conferma della fiducia reciproca c’è stato l’annuncio dato oggi in occasione del GP di Indianapolis. Di seguito il comunicato apparso sul sito del team Movistar Yamaha MotoGP:

Yamaha Motor Co, Ltd e il pilota della Movistar Yamaha MotoGP Jorge Lorenzo sono lieti di annunciare che hanno firmato un nuovo contratto biennale che vede il Maiorchino completare la linea Movistar Yamaha per le prossima due stagioni.

L’accordo realizza il desiderio di Lorenzo di continuare la sua carriera al top con Yamaha, estendendo il rapporto da sette a nove anni. Sia Yamaha che Lorenzo sono fiduciosi del fatto che il rapporto abbia il potenziale per portare un terzo titolo e continuare a lavorare per questo obiettivo.

Lin Jarvis

“Sono molto felice del fatto che abbiamo raggiunto un accordo affinché Jorge possa continuare ad essere un pilota della Movistar Yamaha MotoGP. Il nuovo accordo estende il rapporto con la Yamaha di due anni. Ha iniziato con noi da rookie nel 2008 e insieme abbiamo raggiunto molti grandi risultati, inclusi i 31 successi e i due titoli mondiali nel 2010 e nel 2012. La stagione 2014 è stata difficile per Jorge fino ad ora, ma spero che la conferma di questo accordo gli darà tranquillità e gli permetta di essere al 100% delle sue energie per le restanti gare. L’anno scorso abbiamo visto di cosa è stato capace di fare quando le cose erano difficili ed ha lottato contro gli infortuni di metà stagione, quindi sappiamo che il potenziale per condurre una seconda metà di campionato c’è. Per il 2015 ed oltre non abbiamo dubbi che Jorge possa essere un forte contendente al titolo e faremo del nostro meglio per fornirgli il materiale ed il supporto di cui ha bisogno per riuscire a realizzare le nostre ambizioni condivise”.

Jorge Lorenzo

“Sono molto felice di aver potuto finalmente dare quest’annuncio. È un sollievo potersi completamente concentrare su quel che resta della stagione 2014 con la consapevolezza che il nostro rapporto continuerà per le prossime due stagioni. È sempre stato il mio desiderio rimanere in Yamaha; credo fermamente che possiamo lottare per il titolo insieme, questa stagione è stata molto impegnativa dopo un avvio complicato, comunque continuerò a ragionare gara per gara, dando il 100% fino a Valencia. Voglio ringraziare la Yamaha per la loro costante fiducia che hanno nei miei confronti e tutti i fan della Yamaha nel mondo che continuano a sostenermi. Dopo la pausa estiva sono contentissimo di essere di nuovo ad Indy con il mio team e concentrato di nuovo sulle gare”.