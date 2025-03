La MotoGP riaccende i motori a Indianapolis: anteprima e orari tv

Si ritorna in pista dopo la pausa estiva: questo fine settimana l’appuntamento per i piloti MotoGP è il Gran Premio di Indianapolis, che apre la seconda parte di questa stagione.

Il circuito – L’Indianapolis Motor Speedway è uno dei tracciati più famosi del mondo. Costruito nel 1909, sorge nell’Indiana, negli Stati Uniti d’America, in un sobborgo della capitale Indianapolis chiamato Speedway, ed è conosciuto anche come Capitale mondiale delle corse. La sua lunghezza è di 4216 metri con 16 curve, da percorrere in senso antiorario, ed è stato oggetto di molte modifiche nel corso degli anni, le ultime proprio l’anno scorso. Il record del circuito in 1:39.044 appartiene dalla scorsa stagione al campione del mondo in carica Marc Márquez.

Aspettative – Nove gare e nove vittorie mantengono Marc Márquez solidamente in testa alla classifica iridata con 225 punti: scontato ormai pensare che il giovane pilota Honda punterà alla decima vittoria stagionale. Sicuramente i suoi rivali cercheranno di ostacolarlo: Dani Pedrosa, attualmente secondo nella generale con 148 punti, rincorre la prima vittoria di quest’anno, così come Valentino Rossi, terzo a 141 punti. A caccia di una buona prestazione è anche Andrea Dovizioso, in quarta posizione e fresco di rinnovo, che cercherà probabilmente di mantenersi nelle prime posizioni e, perché no, magari portare la sua Ducati per la terza volta stagionale sul podio. Molto lontano dai primi è Jorge Lorenzo: 97 punti sono pochi per il vice campione del mondo in carica, che comunque proverà a ricucire i distacchi dai connazionali e dal compagno di squadra. Questo weekend ci sarà il debutto di Leon Camier, che sostituisce il convalescente Nicky Hayden sia a Indianapolis che a Brno: il pilota, che quest’anno ha solo corso in Superbike come wild card con il team EVO BMW Italia e con il team MV Agusta, sa benissimo che per lui non sarà un fine settimana facile, considerando che circuito e gomme sono a lui sconosciuti, ma assicura che farà del suo meglio.

Il Gran Premio di Indianapolis sarà completamente visibile sui canali a pagamento Sky, ma qualifiche e gare delle tre categorie del motomondiale si potranno vedere anche sul canale gratuito Cielo. Ecco tutti gli orari del fine settimana:

SKY SPORT MOTOGP HD

Giovedì 7 agosto

18.55: conferenza stampa piloti MotoGP



Venerdì 8 agosto

15.00: prove libere 1 Moto3

15.55: prove libere 1 MotoGP

16.55: prove libere 1 Moto2

19.10: prove libere 2 Moto3

20.05: prove libere 2 MotoGP

21.05: prove libere 2 Moto2



Sabato 9 agosto

15.00: prove libere 3 Moto3

15.55: prove libere 3 MotoGP

16.55: prove libere 3 Moto2

18.35: qualifiche Moto3

19.30: prove libere 4 MotoGP

20.10: qualifiche MotoGP (in replica alle 16.05 e alle 19)

21.05: qualifiche Moto 2

23.00: conferenza stampa post qualifiche



Domenica 10 agosto

14.40: warm up Moto 3, Moto 2 e MotoGP

17.00: gara Moto3

18.20: gara Moto2

20.00: gara MotoGP

CIELO

Sabato 9 Agosto

19.15: Diretta qualifiche Moto3

21.10: Diretta qualifiche MotoGP

22.05: Diretta qualifiche Moto2

Domenica 10 Agosto

17.00: Diretta Gara Moto3

18.20: Diretta Gara Moto2

20.00: Diretta Gara MotoGP