MotoGP: Crutchlow firma con LCR Honda per il 2015, Iannone nuovo compagno di squadra di Dovizioso

Novità dal mondo delle due ruote per quanto riguarda i rinnovi dei piloti MotoGP: Cal Crutchlow, in forza quest’anno nel team Ducati, dall’anno prossimo sarà il nuovo pilota del team di Lucio Cecchinello, mentre il suo posto verrà preso da Andrea Iannone, che quindi affiancherà Andrea Dovizioso formando un tandem tutto italiano nella casa di Borgo Panigale.

Dopo quanto detto al WDW sembrava che Crutchlow fosse intenzionato a continuare con la rossa per un altro anno, invece ieri è arrivata la notizia del suo passaggio nel team LCR Honda, in cui avrà a disposizione la Honda RC213V Factory Spec. con il supporto della casa giapponese e del nuovo sponsor della squadra CWM. Le parole di Lucio Cecchinello, Team Manager LCR: “Desidero ringraziare Cal per la fiducia che ha riposto nel nostro progetto corse per la stagione 2015 e siamo molto ansiosi di competere nella classe regina con i nuovi colori grazie all’accordo raggiunto con CWM. Nello stesso tempo continueremo a lavorare sodo per finire al meglio la stagione 2014”. Per Anthony Costantinou, Amministratore Delegato CWM, “Il campionato MotoGP 2015 sarà senza dubbio esaltante e CWM è felice di poter collaborare con il Team LCR Honda. Crediamo in Cal perché si è dimostrato un pilota professionale e di talento che rappresenta benissimo il marchio CWM che lo accompagnerà per tutta la stagione. Una sinergia perfetta”.

Questa mossa inaspettata libera quindi un posto nel team ufficiale Ducati, con Andrea Iannone, attualmente nella file del team satellite Pramac Racing, che viene “promosso” a pilota factory, affiancandosi quindi ad Andrea Dovizioso, fresco di rinnovo per altri due anni. Questo il comunicato rilasciato ieri dal team: “Ducati Corse comunica di aver raggiunto un accordo con il suo pilota ufficiale Cal Crutchlow per risolvere anticipatamente il contratto che legava il pilota inglese alla squadra italiana in MotoGP anche per la prossima stagione. I due piloti ufficiali del Ducati Team per il 2015 saranno quindi Andrea Dovizioso ed Andrea Iannone.”

Dopo questi annunci rimane da chiarire la situazione di Stefan Bradl: fino alla fine di quest’anno il pilota tedesco ha un contratto con LCR Honda, ma non si conosce il suo destino per la prossima stagione. Voci insistenti lo vogliono quasi prossimo alla firma con il team Forward, in cui occuperebbe il posto di Aleix Espargaró, che sempre secondo queste voci verrebbe ingaggiato da Suzuki. Ma non c’è nulla di ufficiale e non resta che attendere per conoscere le prossime mosse dei piloti e delle squadre.