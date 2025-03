Ufficiale: Dovizioso e Ducati insieme fino al 2016

Molti si aspettavano durante il weekend una notizia del genere e non sono stati delusi: oggi, durante il WDW 2014, Claudio Domenicali, A.D. di Ducati Motor Holding, ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Andrea Dovizioso con la rossa di Borgo Panigale per altri due anni.

Dopo l’apertura nella giornata di ieri, oggi siamo al secondo giorno del World Ducati Week 2014, la tradizionale festa in rosso ormai alla sua ottava edizione, celebrata al Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Durante la conferenza stampa, in cui l’amministratore delegato Claudio Domenicali parlava di vendite e nuove sfide da affrontare per la casa di Borgo Panigale, a sorpresa è stato invitato Andrea Dovizioso, visibilmente emozionato, a salire sul palco per annunciare ufficialmente che rimarrà in rosso per altre due stagioni.

Queste le parole con cui Domenicali ha dato l’annuncio: “Andrea è con noi da due anni, ha creduto in questo progetto e, dopo un 2013 difficile, quest’anno ci ha già regalato due podi. È il nostro pilota più forte. Per me è una grande gioia potervi comunicare che ha deciso di restare con noi per altre due stagioni”. Il microfono poi è passato subito al pilota forlivese: “Sì, abbiamo trovato un accordo perché c’è un progetto interessante di cui si sono visti già i primi frutti con l’arrivo di Dall’Igna : abbiamo conquistato due podi e siamo quarti in campionato. L’attuale posizione è un dato ancor più importante, specie in relazione al progetto 2015”.