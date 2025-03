Moto2: Rabat rinnova il contratto con il Team Marc VDS Racing

Tito Rabat, leader del mondiale Moto2, ha deciso per il 2015 di rinnovare il contratto con il Team Marc VDS Racing. Rabat stupisce tutti quelli che si aspettavano un immediato passaggio alla MotoGP, demolendo così il solito clichè. Infatti, in caso di vittoria, sarà la prima volta che il campione in carica avrà l'occasione di difendere il titolo l'anno successivo. Marc Bartholemy, team manager della squadra, ha riconfermato Rabat, che si trova a 179 punti in classifica Moto2, 19 in più del compagno di squadra Mika Kallio. "Ovviamente son contento che Tito (Rabat) rimarrà con il Team Marc VDS Racing anche il prossimo anno- ha detto il team manager- So che ha avuto un paio di offerte per passare in MotoGP. La sua decisione di rimanere un altro anno dimostra come si sta impegnando per raggiungere l'obiettivo che è quello di vincere il suo ed il nostro primo titolo mondiale." Anche Tito Rabat si è detto soddisfatto: "Sono felice di stare con il Team Marc VDS Racing anche nel 2015 per una serie di ragioni, la principale è che hanno la stessa voglia di vincere che ho io. Ho una buona squadra fatta di persone che mi possono dare tutto quello che serve per vincere, quindi perchè dovrei andare via? Ora che tutto è deciso posso concentrarmi sull'obiettivo che sto cercando di perseguire da inizio stagione, vincere le gare ed il campionato. Nessuno che abbiamo mai vinto il titolo in Moto2 ha poi avuto l'occasione di difenderlo l'anno successivo, quindi spero di essere il primo."