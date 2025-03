Sachsenring, pole e record per Marc Márquez

Dopo le gocce di pioggia cadute durante le qualifiche della Moto3 e durante il quarto turno di libere, c’è il sole per le qualifiche della MotoGP, con le temperature che si sono un po’ alzate rispetto alla mattinata. La pole position va nuovamente al campione del mondo in carica e leader iridato Marc Márquez, che precede il compagno di squadra Dani Pedrosa ed il pilota di casa Stefan Bradl. Quinta e sesta posizione per Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, lontane le Ducati.

Comincia la Q1, il primo turno di qualifiche in cui i piloti rimasti fuori dalla top ten si giocano i due posti disponibili per accedere alla Q2 e disputarsi quindi le prime dodici posizioni in griglia. Molti i cambiamenti in vetta alla classifica, che si stabilizza a circa dieci minuti dalla fine con le Ducati di Crutchlow e Dovizioso che al momento avrebbero l’accesso al secondo turno. Breve sosta al box e si riparte, con Hernandez che si prende provvisoriamente la prima posizione, mentre Crutchlow si sta migliorando, ma scivola alla curva 11 e chiude il turno, fuori dai primi dodici. Nicky Hayden intanto scala la classifica, seguito da Dovizioso che ottiene il secondo tempo, ma molti sono gli intertempi veloci quindi potrebbero esserci parecchi cambiamenti. Alla fine non c’è nessun miglioramento significativo, quindi saranno Nicky Hayden e Andrea Dovizioso a disputare il secondo turno di qualifiche.

La classifica della Q1:

1. Nicky HAYDEN - Drive M7 Aspar - 1:22.374

2. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +0.030

3. Yonny HERNANDEZ - Energy T.I. Pramac Racing - +0.037

4. Scott REDDING - GO&FUN Honda Gresini - +0.062

5. Cal CRUTCHLOW - Ducati Team - +0.155

6. Hiroshi AOYAMA - Drive M7 Aspar - +0.285

7. Karel ABRAHAM - Cardion AB Motoracing - +0.404

8. Michael LAVERTY - Paul Bird Motorsport - +0.471

9. Colin EDWARDS - NGM Forward Racing - +0.514

10. Hector BARBERA - Avintia Racing - +0.655

11. Mike DI MEGLIO - Avintia Racing - +1.049

12. Broc PARKES - Paul Bird Motorsport - +1.054

13. Danilo PETRUCCI - Octo IodaRacing Team - +1.110

Cominciano ora i 15 minuti di Q2 che decideranno la pole position e le prime dodici posizioni in griglia di partenza per la gara di domani. Tutti velocissimi fin dai primi minuti, con Stefan Bradl che prende provvisoriamente la testa della classifica davanti a Dani Pedrosa, Marc Márquez e Jorge Lorenzo, ma poco dopo è il pilota di Sabadell con un 1:21.233 a piazzarsi davanti a tutti, mentre Valentino Rossi risale fino alla quinta posizione. Tappa ai box per tutti i piloti per il cambio gomme e si riparte per gli ultimi cinque minuti di qualifiche. Quarta caduta del weekend, questa volta alla curva tre, per Bradley Smith, e poco dopo saluta il turno anche Dani Pedrosa, vittima di una scivolata senza conseguenze. Marc Márquez abbassa il tempo del compagno di squadra, stampando un 1:20.937 che abbassa il record appartenuto a Casey Stoner e prendendosi la pole position. Una prima fila tutta Honda, con Dani Pedrosa e Stefan Bradl che scatteranno rispettivamente dalla seconda e dalla terza casella, mentre la seconda fila è tutta Yamaha con Aleix Espargaró, Jorge Lorenzo e Valentino Rossi.

La classifica della Q2:

1. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - 1:20.937

2. Dani PEDROSA - Repsol Honda Team - +0.296

3. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP - +0.403

4. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - +0.439

5. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.571

6. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP - +0.714

7. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +0.742

8. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +0.834

9. Bradley SMITH - Monster Yamaha Tech 3 - +0.857

10. Alvaro BAUTISTA - GO&FUN Honda Gresini - +0.969

11. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +1.183

12. Nicky HAYDEN - Drive M7 Aspar - +1.710