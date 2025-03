Sachsenring, Marc Márquez è il più rapido nelle libere 3

Terzo turno di libere per la categoria regina in cui si deciderà la classifica dei primi dieci piloti che passeranno direttamente in Q2. Ci si aspettava la pioggia, ma per ora la pista si presenta asciutta anche se le temperature sono molto basse. È Marc Márquez ad ottenere il miglior tempo di queste prove libere, seguito dalla Yamaha di Jorge Lorenzo e dal compagno di marca Stefan Bradl, mentre Dovizioso su Ducati è il primo degli esclusi.

Comincia la sessione: i tempi in questi primi minuti sono ovviamente più alti rispetto a ieri, ma in testa ci sono provvisoriamente le due Yamaha ufficiali di Lorenzo e Rossi, seguite dalle Honda di Dani Pedrosa e Stefan Bradl. Pochi minuti dopo l’avvio del turno Bradley Smith è protagonista della terza caduta di questo weekend, per fortuna senza conseguenze per il pilota. A circa metà turno Aleix Espargaró stampa un 1:22.041 che gli vale la prima posizione provvisoria davanti a Lorenzo e Márquez, mentre c’è da registrare anche la scivolata di Broc Parkes, che più tardi riuscirà a ripartire.

La classifica rimane più o meno immutata fino a pochi minuti dalla fine, quando scendono tutti in pista per abbassare i propri tempi. In prima posizione con un 1:21.874 si piazza l’idolo di casa Stefan Bradl, il primo pilota a scendere sotto l'1:22, che però pochi minuti dopo viene sopravanzato da Marc Márquez, mentre arriva anche Jorge Lorenzo che chiude con la seconda posizione. Ad un minuto dalla fine c’è una violenta caduta anche per l’altro pilota Tech 3, Pol Espargaró, che sta bene ma chiude in anticipo il turno: un peccato per lui, che arrivava con due intertempi molto rapidi e poteva risalire di qualche posizione. Alla fine è Márquez a chiudere il turno in testa mentre, per quanto riguarda la Ducati, Dovizioso e Crutchlow dovranno disputare la Q2, così come Bradley Smith del team Tech 3.

La classifica dei piloti che passano in Q2:

1. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - 1:21.581

2. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.267

3. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP - +0.293

4. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - +0.416

5. Bradley SMITH - Monster Yamaha Tech 3 - +0.420

6. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP - +0.460

7. Dani PEDROSA - Repsol Honda Team - +0.505

8. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +0.520

9. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +0.581

10. Alvaro BAUTISTA - GO&FUN Honda Gresini - +0.640