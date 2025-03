Sachsenring, ancora Espargaró in testa nelle seconde libere

Secondo turno di prove libere sul circuito del Sachsenring, con pista asciutta e tempo nuvoloso ma con temperature abbastanza alte. È nuovamente il pilota del team Forward Aleix Espargaró ad ottenere allo scadere del turno il miglior tempo della sessione, davanti al campione del mondo Marc Márquez ed a Jorge Lorenzo. Sesta la migliore delle Ducati, quella guidata da Andrea Iannone.

All’inizio del turno Márquez, Pedrosa, Lorenzo e Rossi occupano subito le prime posizioni, ma sono i primi minuti quindi i tempi sono ovviamente alti. Qualche minuto dopo c’è una violenta caduta di Pedrosa, ma per fortuna il pilota sta bene e dopo un breve passaggio al box riesce a tornare in pista. Viene però esposta la bandiera da pioggia ed alcuni piloti tornano al box per qualche minuto in attesa di miglioramenti. La classifica vede Marc Márquez in testa seguito da Jorge Lorenzo, dal compagno di squadra Dani Pedrosa e dalle tre Yamaha di Pol Espargaró, Valentino Rossi e Aleix Espargaró. Andrea Iannone ed i fratelli Espargaró si migliorano, piazzandosi davanti a Pedrosa, mentre sempre alla curva 12 c’è la caduta di Michael Laverty, per fortuna senza conseguenze.

Balzo in avanti per il pilota di casa Stefan Bradl, che era ai margini della top ten e chiude il suo ultimo giro con il terzo tempo provvisorio. Ultimi minuti del turno e tutti i piloti sono in pista per cercare di migliorarsi. I tempi si abbassano e sono tutti molto vicini tra loro: a fine turno ci saranno ben 17 piloti compresi in un secondo. Il miglior tempo va nuovamente ad Aleix Espargaró, che precede Marc Márquez e Jorge Lorenzo.

La classifica:

1. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - 1:22.041

2. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - +0.117

3. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.327

4. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP+0.389

5. Alvaro BAUTISTA - GO&FUN Honda Gresini - +0.399

6. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +0.524

7. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +0.528

8. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +0.535

9. Dani PEDROSA - Repsol Honda Team - +0.548

10. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP - +0.578

11. Bradley SMITH - Monster Yamaha Tech 3 - +0.678

12. Yonny HERNANDEZ - Energy T.I. Pramac Racing - +0.683