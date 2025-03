Ufficiale: Dani Pedrosa rinnova fino al 2016 con Honda

Dopo il rinnovo del compagno di squadra e campione del mondo Márquez, molte erano le voci che riguardavano il futuro di Pedrosa, che andavano dal rinnovo con l’attuale team ad una nuova avventura in un’altra squadra. Oggi è arrivata l’ufficialità: Honda Racing Corporation ha annunciato che Dani Pedrosa rimarrà nelle sue file per altri due anni, quindi fino al 2016.

Le parole di Shuhei Nakamoto, Vicepresidente esecutivo HRC: “Siamo molto contenti di rinnovare il contratto con Dani. È protagonista di una stagione molto forte ed è attualmente appaiato con Rossi nel campionato, siamo molto contenti del suo rendimento. Abbiamo visto che quella di Dani e Marc [Márquez] è una partnership di successo, pensiamo quindi ad altri due anni di soddisfazioni.”

Anche lo stesso pilota Dani Pedrosa è contento del rinnovo con la squadra con cui ha corso per tutta la vita: “Sono molto felice di poter annunciare il mio rinnovo con il Repsol Honda Team e sono molto grato a Honda per la fiducia che hanno dimostrato di avere in me per i prossimi due anni. È il miglior modo per me per continuare la mia carriera, insieme alla squadra con cui lavoro fin dalla mia prima gara. Come sempre darò il mio 100%, continuando a lavorare assieme a tutti in Honda.”

Dani Pedrosa, pur non essendo mai riuscito ad ottenere la corona iridata in MotoGP, è comunque un tre volte campione del mondo, vincendo il titolo nell’allora 125cc nel 2003, mentre nel 2004 e nel 2005 fu campione nell’allora 250cc. Dal 2006 è nella categoria regina con il Repsol Honda Team, ed attualmente occupa la terza posizione nella classifica iridata a pari punti con Valentino Rossi.