Portimao Gara2: Rea vince sotto la pioggia, Giugliano e Davies sul podio

Jonathan Rea vince a Portimao sotto la pioggia, anche grazie all'errore delle due Aprilia, recuperando punti in ottica campionato, infatti al 13° giro Sylvain Guintoli cade e travolge Marco Melandri. Dietro a Rea le due Ducati di Davide Giugliano e Chaz Davies. Tom Sykes, vincitore di Gara1, non è riuscito a tenere il passo dei primi facendosi scavalcare da Guintoli e termina ottavo. Ayrton Badovini chiude in nona posizione.

Interviste:

''Non è stato facile -ha detto Rea- ho avuto dei problemi col grip che mi ha rallentato ma sono riuscito a vincere''

''Weekend duro ma da Gara1 ho iniziato a prendere un pò di fiducia- ha spiegato Giugliano- a 3 quarti di gara ero annebbiato dall'acqua ma durante gli ultimi giri ho deciso di non rovinare tutto, visto che avevo del margine sugli inseguitori.''

''A metà gara ero bloccato ma gli ultimi 5 giri mi sono detto o cado o salgo sul podio- ha dichiarato Davies- Mi sono divertito in queste condizioni è il primo podio sul bagnato''

''Era una bella gara per noi- ha affermato Guintoli- Marco ha frenato presto e io ho preso la buca. Peccato per la classifica. L'Aprilia era in netto vantaggio , infatti, anche con la caduta ho preceduto Sykes. Sono triste per Marco.''

''Quando non è il tuo anno non c'è nulla da fare- dice Melandri- Capita spesso che gli altri mi buttino giù. Volevo recuperare qualche punto in campionato ma rischiavo di prenderli dal dottore''

CRONACA:

Pioggia a Portimao, tutti con le gomme bagnate. La gara è stata ridotta da venti giri a diciotto. Bella partenza di Jonathan Rea, Sykes secondo, Chaz Davies terzo e Melandri quarto. Rea si guadagna qualche secondo da subito. Giugliano scavalca Haslam e conquista la settima posizione. Al secondo giro la classifica vede in testa Rea, con dietro di lui Sykes, Davies, Melandri, Guintoli, Baz, Giugliano. Melandri tenta il sorpasso su Davies ma finisce largo e Guintoli non ne approffia. Rea guida in modo preciso senza difficoltà di grip. Intanto, nelle retrovie, la direzione gara infligge una penalità ad Andreozzi per partenza anticipata.

Al quarto giro Melandri tenta di nuovo il sorprasso ma viene sorpassato a sua volta da Guintoli che poi sorpassa Davies. Quest'ultimo sembra in difficoltà infatti viene scavalcato anche da Melandri. Ma Davies sorpassa Melandri. Haslam e Giugliano girano sui tempi di Rea. Ancora Melandri, che sorpassa di nuovo Davies e anche Haslam prova a sorpasare il ducatista.

Nel frattempo sono quattro i secondi accumulati da Rea sul primo inseguitore cioè Sykes. Largo Guintoli e ne approfitta Melandri, bagarre tra Haslam e Giugliano. Haslam va largo e entra dentro Giugliano che sorpassa anche il compago di squadra, Davies. Melandri vuole recuperare e firma il giro più veloce, riprede Sykes che sembrava imprendibile e lo sorpassa, andandosi a prendere la seconda posizione, ne approfitta anche Guintoli. Al nono giro il podio provvisorio vede Rea, Melandri e Guintoli. L'italiano dell'Aprilia ha recuperato su Rea, mentre entra in crisi Sykes che viene sorpassato da Giugliano.

Il colpo di scena della gara avviene al tredicesimo giro: Guintoli commette un grosso errore, cade e travolge Melandri, suo compagno di squadra. Guintoli rientra in gara in ottava posizione, mentre Melandri è costretto al ritio. Intanto le posizioni davanti sono cambiate e troviamo Rea, Giugliano, Haslam, Sykes, Davies, Lowes e Baz.

Mancano ormai tre giri alla fine e assistiamo ad una bellissima rimonta di Alex Lowes che recupera fino alla quarta posizione, beffando sia Haslam che Sykes. Il campione del mondo in carica è in affanno ed occupa ormai l'ottava posizione. Il primo a tagliare il traguardo è Jonathan Rea, davanti a Giugliano e a Davies, rispettivamente secondo e terzo. Ottimo Lowes, quarto, davanti a Haslam e Baz, quinto e sesto. Settimo Guintoli, che dopo la caduta è risalito ed ha terminato la sua gara davanti a Sykes, solo ottavo.

Classifica:

1 2 65 J. REA GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 18 1'55.703 275,5 1'42.765 299,2 11 25 235 4

2 8 34 D. GIUGLIANO ITA Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 18 6.817 1'55.131 267,3 1'43.317 295,1 9 20 140 7

3 3 7 C. DAVIES GBR Ducati Superbike Team Ducati 1199 Panigale R 18 8.676 1'54.118 278,4 1'42.924 299,2 16 159 6

4 11 22 A. LOWES GBR Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 18 9.740 1'54.766 276,2 1'43.840 291,1 10 13 111 11

5 9 91 L. HASLAM GBR PATA Honda World Superbike Honda CBR1000RR 18 11.289 1'55.468 264,1 1'43.475 296,7 5 11 115 10

6 5 76 L. BAZ FRA Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 18 11.808 1'55.244 281,3 1'43.048 299,2 16 10 236 3

7 6 50 S. GUINTOLI FRA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 18 14.169 1'54.303 272,7 1'43.076 304,2 20 9 241 2

8 1 1 T. SYKES GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R 18 17.164 1'56.412 275,5 1'42.484 300,0 25 8 284 1

9 7 58 E. LAVERTY IRL Voltcom Crescent Suzuki Suzuki GSX-R1000 18 26.406 1'54.950 264,7 1'43.245 295,9 8 7 121 8

10 20 24 T. ELIAS ESP Red Devils Roma Aprilia RSV4 Factory 18 30.168 1'55.764 274,1 0.000 296,7 6 115 9

11 10 52 S. BARRIER FRA BMW Motorrad Italia SBK BMW S1000 RR EVO 18 41.820 1'56.143 274,8 1'43.754 291,1 6 5 17 16

12 16 32 S. MORAIS RSA IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 18 47.434 1'56.255 260,2 1'45.198 279,1 4 14 19

13 22 11 J. GUARNONI FRA MRS Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 18 50.045 1'56.233 261,5 1'45.342 4 3 26 15

14 17 67 B. STARING AUS IRON BRAIN Grillini Kawasaki Kawasaki ZX-10R EVO 18 1'17.436 1'58.951 253,5 1'45.543 281,3 2 5 24

15 21 48 R. RUSSO ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 18 1'24.500 1'57.558 260,9 1'45.298 2 1 5 26

16 18 21 A. ANDREOZZI ITA Team Pedercini Kawasaki ZX-10R EVO 18 1'30.563 1'57.458 268,7 1'45.805 281,3 1 10 21

17 12 44 D. SALOM ESP Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX-10R EVO 18 1'34.242 1'58.875 250,6 1'44.361 288,0 7 74 12

18 14 59 N. CANEPA ITA Althea Racing Ducati 1199 Panigale R EVO 18 1'34.647 1'58.605 255,3 1'44.590 278,4 3 46 13

19 25 16 G. RIZMAYER HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR 18 1'47.422 1'58.737 264,7 1'48.250

--------------------------------------------------Not Classified--------------------------------------------------

RET 4 33 M. MELANDRI ITA Aprilia Racing Team Aprilia RSV4 Factory 12 6 Laps 1'54.514 267,3 1'43.038 300,0 13 192 5

RET 24 99 G. MAY USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 6 12 Laps 2'04.121 235,8 1'46.971

RET 26 20 A. YATES USA Team Hero EBR EBR 1190 RX 0 1'48.468

NS 27 56 P. SEBESTYEN HUN BMW Team Toth BMW S1000 RR EVO 1'48.734