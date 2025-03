Valentino Rossi in Yamaha per altri due anni

Era una voce che girava da un po’. Adesso diventa realtà: Valentino Rossi gareggerà ancora per due anni in sella alla Yamaha è lo stesso pilota ad annunciate l' accordo. Nel 2016, quando il nuovo contratto sarà alla fine, Valentino avrà 37 anni e avrà alle spalle esattamente vent’anni di gran premi mondiali. Uno dei sodalizi più vincenti dello sport in generale proseguirà almeno sino al 2016. Il Dottore era arrivato in Yamaha nel 2004, vincendo subito alla prima gara e alla prima occasione il titolo Artefice di quel passaggio fu Davide Brivio, ora Team Manager Suzuki, che con il pesarese ha vinto molto. Epica fu la prima gara corsa a Welkom, quando Rossi con la Yamaha Gauloises riuscì a battere Max Biaggi, allora in sella alla Honda del Team Pons sponsorizzata Camel. Tante vittorie dal 2004 ad oggi (47 contando l’ultima dello scorso anno ad Assen). Successivamente poi ha scelto la Ducati per due anni, per poi tornare all’ovile

Sono molto felice di comunicarvi che guiderò la mia M1 anche per i prossimi due anni!@YamahaMotoGP pic.twitter.com/LKzijHUy73 — Valentino Rossi (@ValeYellow46) 2 Luglio 2014

Si parla di un ingaggio che quasi certamente verrà ritoccato verso l'alto, non saranno le cifre astronomiche che il numero 46 percepiva con Ducati o durante gli anni d'oro della sua carriera. Il pilota pesarese che ora percepisce uno stipendio di circa 2 milioni di euro a stagione potrebbe arrivare a 4 se non 5 nei prossimi due anni. Merito dei grandi risultati ottenuti in questa MotoGP 2014 e del quasi definitivo rilancio.

Per altri due anni potremmo ancora godere delle imprese del più grande campione italiano della storia recente. L'obiettivo non più tanto nascosto di Rossi è quello di ottenere il decimo titolo mondiale, per chiudere una carriera incredibile nel migliore dei modi.