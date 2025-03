Assen, prima pole per Aleix Espargaró sotto la pioggia. Rossi 12°

La vera protagonista di questo venerdì olandese è stata la pioggia. Come di consueto, al suo arrivo variano le condizioni dell’asfalto. Se stamattina l’attività in pista è stata quasi nulla, durante la sessione di qualifiche la pioggia è scesa più copiosa ed i piloti si sono affrettati tutti a far segnare i tempi migliori. Ad avere la meglio è stato Aleix Espargaró che, con un mix di fortuna ed astuzia, è riuscito ad ottenere la miglior prestazione in qualifica. Sua la pole position, la prima nella classe regina per il catalano del team NGM Forward Racing. Completano la prima fila le due Honda ufficiali. Marc Márquez, per la seconda volta di fila, non è riuscito ad ottenere la pole position, ma domani scatterà dalla seconda casella. Arrivano conferme da parte di Dani Pedrosa, che aveva mostrato la unghie in catalogna, con la terza posizione in griglia di partenza.

Ad aprire la seconda fila sarà Andrea Iannone, quarto, che con la sua Ducati Pramac è riuscito a beffare anche Cal Crutchlow, dotato di moto ufficiale e non andato oltre la quinta piazza. A chiudere la seconda fila è Bradley Smith, seconda Yamaha nelle prime sei posizioni. Sventola il tricolore all’apertura della terza fila: la Ducati di Andrea Dovizioso ha fermato il cronometro con oltre due secondi di ritardo dal poleman, finendo dietro al compagno di squadra. Settima posizione per lui, davanti a Stefan Bradl, che non è riuscito ad andare oltre l’ottavo tempo.

Molto indietro le due M1 del team Movistar Yamaha. È Jorge Lorenzo a chiudere la terza fila, scattando così accanto a Bradl. Il maiorchino accusa un ritardo di quasi due secondi e mezzo da Espargaró. Ancora peggio fa Valentino Rossi, che non è andato oltre il dodicesimo tempo. Qualifiche deludenti per la Casa di Iwata, che qui ha sempre ottenuto ottimi risultati grazie anche alla conformazione del circuito che si addice alle sue moto.

Il meteo non sarà particolarmente clemente con la MotoGP neanche domani, per cui si potrebbe addirittura pensare ad una gara flag – to – flag.