Moto2 Assen: terza pole position consecutiva per Rabat, 12° Pasini

In condizioni climatiche più stabili Rabat conquista, ad Assen, l'ennesima pole position con 1'37''311. Questa è la sesta pole position dell'anno. Alle sue spalle Aegerter,secondo con la Suter del Team Technomag carXpert, seguito da Lowes, che non è riuscito a ripetere le prestazioni di sta mattina. In seconda fila Kallio subito dietro di lui Nagakami e Corsi. Settimo tempo e terza fila per il francese della Caterham Johann Zarco e per gli spagnoli Maverick Vinales (Kalex) e Ricky Cardus (Tech 3). In 12° e 13° posizione troviamo Pasini e Morbidelli. Più indietro Lorenzo Baldassarri, venticinquesimo mentre il sammarinese Alex de Angelis è diciannovesimo con la Suter del Team Tasca.

CLASSIFICA E TEMPI:

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev.

1 53 Esteve RABAT SPA Marc VDS Racing Team Kalex 253.6 1'37.311

2 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag carXpert Suter 255.0 1'37.462 0.151 / 0.151

3 22 Sam LOWES GBR Speed Up Speed Up 255.1 1'37.674 0.363 / 0.212

4 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Kalex 253.3 1'37.699 0.388 / 0.025

5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 253.9 1'37.876 0.565 / 0.177

6 3 Simone CORSI ITA NGM Forward Racing Kalex 250.3 1'37.893 0.582 / 0.017

7 5 Johann ZARCO FRA AirAsia Caterham Caterham Suter 250.9 1'37.921 0.610 / 0.028

8 40 Maverick VIÑALES SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 254.6 1'37.960 0.649 / 0.039

9 88 Ricard CARDUS SPA Tech 3 Tech 3 256.0 1'38.027 0.716 / 0.067

10 19 Xavier SIMEON BEL Federal Oil Gresini Moto2 Suter 254.3 1'38.043 0.732 / 0.016

11 60 Julian SIMON SPA Italtrans Racing Team Kalex 253.3 1'38.129 0.818 / 0.086

12 54 Mattia PASINI ITA NGM Forward Racing Kalex 252.6 1'38.147 0.836 / 0.018

13 21 Franco MORBIDELLI ITA Italtrans Racing Team Kalex 253.9 1'38.295 0.984 / 0.148

14 11 Sandro CORTESE GER Dynavolt Intact GP Kalex 256.3 1'38.306 0.995 / 0.011

15 39 Luis SALOM SPA Paginas Amarillas HP 40 Kalex 255.6 1'38.309 0.998 / 0.003

16 23 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 Tech 3 251.9 1'38.358 1.047 / 0.049

17 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 257.5 1'38.385 1.074 / 0.027

18 49 Axel PONS SPA AGR Team Kalex 254.2 1'38.407 1.096 / 0.022

19 15 Alex DE ANGELIS RSM Tasca Racing Moto2 Suter 253.4 1'38.441 1.130 / 0.034

20 81 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250.9 1'38.464 1.153 / 0.023

21 94 Jonas FOLGER GER AGR Team Kalex 249.0 1'38.546 1.235 / 0.082

22 96 Louis ROSSI FRA SAG Team Kalex 253.5 1'38.681 1.370 / 0.135

23 95 Anthony WEST AUS QMMF Racing Team Speed Up 251.8 1'38.851 1.540 / 0.170

24 18 Nicolas TEROL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 256.4 1'38.863 1.552 / 0.012

25 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Gresini Moto2 Suter 254.0 1'38.963 1.652 / 0.100

26 4 Randy KRUMMENACHER SWI Octo IodaRacing Team Suter 250.9 1'38.992 1.681 / 0.029

27 2 Josh HERRIN USA AirAsia Caterham Caterham Suter 256.4 1'39.091 1.780 / 0.099

28 55 Hafizh SYAHRIN MAL Petronas Raceline Malaysia Kalex 255.0 1'39.138 1.827 / 0.047

29 25 Azlan SHAH MAL IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 252.6 1'39.368 2.057 / 0.230

30 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Teluru Team JiR Webike TSR 250.6 1'39.419 2.108 / 0.051

31 70 Robin MULHAUSER SWI Technomag carXpert Suter 250.4 1'39.747 2.436 / 0.328

32 97 Roman RAMOS SPA QMMF Racing Team Speed Up 251.6 1'39.766 2.455 / 0.019

33 8 Gino REA GBR AGT REA Racing Suter 255.4 1'39.769 2.458 / 0.003

34 10 Thitipong WAROKORN THA APH PTT The Pizza SAG Kalex 250.9 1'40.652