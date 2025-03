Misano, un imprendibile Sykes domina in entrambe le gare

Tom Sykes sembra inarrestabile: dopo una bella vittoria in Gara 1, ottiene una vittoria schiacciante anche in Gara 2, allungando in classifica generale e vincendo per la prima volta sul circuito di Misano. Doppietta Kawasaki in entrambe le gare con Loris Baz che sale sempre sul secondo gradino del podio, mentre è un doppio terzo posto per Marco Melandri.

Sykes e Giugliano scattano molto bene, così come Elias che è terzo, ma è l’italiano a prendersi la prima posizione davanti al pilota Kawasaki. Elias commette un errore e perde qualche posizione a vantaggio di Baz, Melandri e Guintoli. Brutte notizie però per Davide Giugliano: è accreditato di una partenza anticipata, quindi dovrà compiere un ride through che comprometterà la sua gara. Iddon intanto è protagonista di un highside, ma sembra che il pilota stia bene, anche se per lui la gara finisce presto. Caduta poco dopo per la Ducati di Chaz Davies, che occupava la quinta posizione, che però riesce a ripartire per un po’ prima di ritirarsi definitivamente.

Tom Sykes sta cercando di mettere un po’ di margine tra sé ed il compagno di squadra, mentre le Aprilia di Melandri e Guintoli si sono ormai avvicinate a Baz. Giugliano intanto sta cercando di recuperare ed è già in top ten, mentre tra le EVO Salom, il migliore della categoria, occupa l’undicesima posizione proprio dietro al pilota Ducati, ma si sta contendendo la posizione con il rientrante Barrier. Haslam intanto scivola nell’erba: riesce comunque a ripartire, ma si trova in diciannovesima posizione. Elias e Rea sono in lotta per la quinta posizione, mentre Lowes recupera due posizioni piazzandosi settimo. Melandri cerca il sorpasso su, con il pilota Kawasaki che però risponde subito riprendendosi la seconda piazza, mentre Guintoli sembra aver preso qualche decimo dal duo in lotta.

A tre giri dalla fine rientra al box Guarnoni, che chiude in anticipo la sua gara per un problema tecnico, mentre in pista Melandri ci riprova su Baz, ma il pilota francese riesce poche curve dopo a tornare nuovamente davanti. La lotta per la seconda posizione è più viva che mai, con il pilota italiano che vuole fare bene sulla pista di casa. Tom Sykes però è imprendibile ed ottiene la vittoria anche in Gara 2, vincendo per la prima volta a Misano ed in entrambe le gare. Baz riesce a resistere su Melandri chiudendo una nuova doppietta Kawasaki, mentre Melandri sale per la seconda volta in questo weekend sul terzo gradino del podio. Per le EVO, il migliore è nuovamente David Salom, decimo al traguardo davanti a Sylvain Barrier.

La top ten all’arrivo:

1. Tom SYKES – Kawasaki Racing Team - Laps 21

2. Loris BAZ – Kawasaki Racing Team - +3.083

3. Marco MELANDRI – Aprilia Racing Team - +3.413

4. Sylvain GUINTOLI – Aprilia Racing Team - +5.092

5. Jonathan REA – PATA Honda World Superbike - +18.975

6. Toni ELIAS – Red Devils Roma - +19.365

7. Eugene LAVERTY – Voltcom Crescent Suzuki - +20.177

8. Alex LOWES – Voltcom Crescent Suzuki - +20.439

9. Davide GIUGLIANO – Ducati Superbike Team - +33.820

10. David SALOM – Kawasaki Racing Team (EVO) - +42.156