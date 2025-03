Test Montmelo: Aegerter sulla MotoGP di Avintia

Dominique Aegerter, pilota in Moto2 per il Team Technomag CarXpert, testerà oggi sul circuito del Montmelo di Barcellona la MotoGP del Team Avintia.

Lo svizzero è attualmente 4° nella classifica generale del campionato Moto2 ed ha recentemente ottenuto un dignitoso 14esimo piazzamento in gara in seguito ad un doppia caduta, la prima delle quali è avvenuta dopo uno spaventoso contatto con lo spagnolo Jordi Torres.

Aegerter, 24 anni a settembre, non si pronuncia molto sulla sua carriera futura preferondo concentrarsi sul suo campionato gara dopo gara per arrivare ad un buon piazzamento in mondiale, magari fra i primi tre. La possibilità di provare questa moto deriva dal bel rapporto creatosi tra i meccanici del team Technomag CarXpert e quelli di Avintia, tuttavia lo svizzero non esclude a priori un suo passaggio nella Classe Regina per il 2015 ma nemmeno tralascia la possibilità di restare nella classe attuale.

Vedremo cosa porterà questa giornata di test.