Montmelo Moto2: Luis Salom operato con successo al mignolo della mano destra

Operazione ben riuscita quella al mignolo destro di Luis Salom. Il rider #39 del Team di Sito Pons era stato vittima in gara di una brutta caduta che ha fatto prendere spavento a tutti gli appassionati, difatti il tedesco Jonas Folger è riuscito a scansare per un pelo il centauro spagnolo che in seguito alla scivolata era rimasto in pista. Nessuna conseguenza fisica per Folger che, caduto a sua volta per non centrare Salom -che invece lamentava dolore-, ha dovuto abbandonare la gara.

Il Dott. Xavier Mir ha quindi operato questo pomeriggio alla clinica Dexeus il pilota infortunato di una frattura esposta con perdida di sostanza del letto ungueale nella seconda falange (falange distale) del mignolo destro. L'operazione è andata a buon fine ma Salom dovrà pernottare all'ospedale dove viene trattato con antibiotici per endovena in ordine di evitare qualsiasi tipo di infezione.

Sarà dimesso, si prevede, domani mattina e per ora non vi è alcun dubbio sulla sua partecipazione al prossimo GP che si terrà il prossimo 28 giugno sul tracciato olandese di Assen.