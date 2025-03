MotoGP, pole in casa per Pedrosa, cade Márquez

Il dominio di Marc Márquez è rotto al Circuit de Catalunya. Non è riuscito a conquistare la settima pole position di seguito (dall'inizio della stagione), che stavolta è andata al suo compagno di squadra, Dani Pedrosa. Il catalano della HRC ha fermato il cronometro in 1.40.985, beffando tutti e portandosi al comando delle qualifiche del Gran Premio di casa. Competitivo e combattivo sin da subito, Pedrosa è andato molto vicino al record della pista, che a lui appartiene, e domani scatterà dalla prima casella.

Il secondo posto in griglia è di Jorge Lorenzo, che accusa un ritardo dal poleman di un solo decimo. Il pilota Yamaha è riuscito a tenere il passo delle Honda per tutta la sessione di qualifiche, piazzandosi anche davanti al campione del mondo in carica. Proprio Márquez chiude la prima fila. Mentre il suo compagno di squadra detiene con forza il primo posto, prova ad andarsi a prendere la settima pole consecutiva. L’impresa non riesce oggi al giovane campione, che incappa in una scivolata a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Nessuna conseguenza per lui, che si rialza e torna verso i box. Le qualifiche non finiscono nel modo che avrebbe voluto, ma conserva comunque un buon piazzamento che domani gli permetterà di essere competitivo da subito.

Apre la seconda fila Stefan Bradl, in grado di lottare con le Honda ufficiali e la Yamaha di Lorenzo già da questa mattina. Per lui il quarto tempo, nulla ha potuto contro i primi tre. Accanto a lui scatterà Valentino Rossi. Per il Dottore si tratta della quinta piazza, dopo una sessione complicata e in affanno. Solo 3 decimi di ritardo da Pedrosa, ma che fanno la differenza e lo porteranno, domani, ad affrontare una gara in recupero, come spesso accade. Chiude la seconda fila Aleix Espargaró, che si ritiene soddisfatto del comportamento della moto sul tracciato di casa.

Andrea Dovizioso apre la terza fila, davanti a Bradley Smith e Yonny Hernández. Chiude la top ten Pol Espargaró, che precede i due piloti rientrati in Q2, Andrea Iannone e Álvaro Bautista, quest’ultimo protagonista di una brutta caduta. Dapprima portato fuori dalla pista in barella, è rientrato ai box sullo scooter, tranquillizzando così sulle proprie condizioni.