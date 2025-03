Moto2 Gp Catalunya 2014: di nuovo pole per Rabat

Quinta pole position stagionale per Tito Rabat che anche sul circuito di Catalunya si conferma l’uomo da battere in Moto2. Il pilota del Marc Vds Racing andrà a caccia della quarta vittoria nel mondiale (non ha mai vinto a casa sua, l’anno scorso è arrivato secondo dietro Pol Espargaro) domani partendo dalla prima posizione. Nelle qualifiche lo spagnolo ha girato in 1.46.569 precedendo di 5 decimi Kallio. In prima fila l’altro alfiere del team “Marc VDS”, il finlandese Mika Kallio e anche un terzo pilota su Kalex, lo spagnolo Maverick Vinales.

In seconda fila due “caduti” delle qualifiche: Sandro Cortese, scivolato in piena sessione, esesto il nostro Mattia Pasini, caduto senza conseguenze proprio durante l’ultimo tentativo. Tra i due partirà il tedesco Jonas Folger.Un po’ indietro gli altri italiani. Morbidelli è dodicesimo a 1″2 dalla vetta, il sammarinese De Angelis 13° mentre Simone Corsi scatterà domani solamente dalla 15° piazza. Chiude la pattuglia azzurra Lorenzo Baldassarri in 24° posizione.

Tempi delle Qualifiche Moto 2

Pos. Pilota NAZ Moto Tempo

1 Esteve RABAT SPA Kalex 1’46.569

2 Mika KALLIO FIN Kalex 1’47.140

3 Maverick VIÑALES SPA Kalex 1’47.192

4 Sandro CORTESE GER Kalex 1’47.267

5 Jonas FOLGER GER Kalex 1’47.444

6 Mattia PASINI ITA Kalex 1’47.526

7 Thomas LUTHI SWI Suter 1’47.594

8 Johann ZARCO FRA Caterham Suter 1’47.595

9 Sam LOWES GBR Speed Up 1’47.600

10 Dominique AEGERTER SWI Suter 1’47.604

11 Luis SALOM SPA Kalex 1’47.665

12 Franco MORBIDELLI ITA Kalex 1’47.788

13 Alex DE ANGELIS RSM Suter 1’47.834

14 Hafizh SYAHRIN MAL Kalex 1’47.855

15 Simone CORSI ITA Kalex 1’47.907

16 Jordi TORRES SPA Suter 1’47.926

17 Marcel SCHROTTER GER Tech 3 1’47.932

18 Julian SIMON SPA Kalex 1’47.932

19 Randy KRUMMENACHER SWI Suter 1’47.936

20 Ricard CARDUS SPA Tech 3 1’48.026