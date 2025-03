Smith davanti a tutti nelle seconde libere al Montmeló

Il venerdì catalano della MotoGP ha riservato qualche sorpresa, soprattutto per quanto riguarda le posizioni di testa. Infatti, se nella prima sessione di prove libere il miglior tempo l’aveva ottenuto Aleix Espargaró, nel secondo turno il primato è andato a Bradley Smith. L’inglese del Team Tech 3 ha fermato il cronometro in 1.42.123, beffando anche il più favorito Marc Márquez. Proprio il Campione del Mondo in carica non è andato oltre il terzo tempo, staccato di pochi millesimi. Tra i due piloti si è inserito Stefan Bradl, che ha chiuso la sua sessione di prove libere in seconda posizione, accusando un ritardo da Smith di soli sette millesimi.

La virtuale seconda fila è composta da tre Yamaha e ad aprirla è Jorge Lorenzo. Il maiorchino è staccato dal rivale Márquez di soli otto millesimi, mentre il suo ritardo dalla vetta è di 159 millesimi. Subito dietro di lui un’altra Yamaha, quella di Pol Espargaró. Bisogna scendere fino al sesto posto per trovare Valentino Rossi. Il Campione di Tavullia accusa un ritardo più consistente rispetto al suo compagno di squadra: mezzo secondo è il margine tra lui e Smith.

La prima Ducati in classifica è quella di Andrea Dovizioso, che non è andata oltre la settima piazza. Altre due Ducati, seppur non ufficiali, seguono Dovizioso e sono quella di Hernández e Iannone. Chiude la top ten Dani Pedrosa, con un ritardo da Smith che sfiora il secondo.