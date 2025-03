Aleix Espargaró in testa nelle prime libere al Montmeló

Venerdì, giorno in cui si comincia a fare sul serio sul circuito catalano del Montmeló: splende il sole e le temperature sono già abbastanza alte in questo primo turno di prove libere per la MotoGP. Presente questo weekend Michele Pirro come wild card, mentre ci sarà ancora Michel Fabrizio in qualità di sostituto di Danilo Petrucci. È una Open, precisamente quella di Aleix Espargaró, ad ottenere il miglior tempo, davanti alla Yamaha di Jorge Lorenzo ed alla Ducati di Andrea Iannone. Quarto Valentino Rossi, sesta e settima le due Honda di Pedrosa e Márquez.

Nei primi minuti i tempi si abbassano continuamente quindi la classifica cambia molto spesso. Le Yamaha comunque si fanno vedere subito, con Rossi, Lorenzo, Aleix Espargaró con la sua Forward Yamaha e Pol Espargaró con la sua Yamaha Tech3 nelle prime sei posizioni, mentre delle Honda ci sono Bautista e Pedrosa. Ovviamente ancora nessuno sta spingendo al massimo, essendo i primi minuti del primo turno di libere. A un quarto d’ora circa dall’inizio ci sono due Yamaha in testa, Lorenzo e Rossi, e due Honda a seguire, Bradl e Pedrosa, davanti a Iannone, Aleix Espargaró, Bautista, Márquez, Pol Espargaró e Dovizioso: questa è la top ten che rimane invariata per qualche minuto, quando cioè più o meno tutti i piloti tornano ai propri box. Ma non avvengono molti cambiamenti nemmeno in seguito, con l’unica eccezione di Aleix Espargaró che si inserisce tra le due Honda.

A poco meno di quattro minuti dalla fine c’è il balzo in avanti di Andrea Iannone, che conquista la seconda posizione tra le due Yamaha ufficiali, ma al successivo giro lanciato finisce lungo cadendo e chiudendo in anticipo il turno. Alla bandiera a scacchi c’è un nuovo leader, Aleix Espargaró, che all’ultimo secondo riesce con un 1:41.672 (unico pilota del turno sotto l’1:42) ad ottenere la prima posizione in classifica. Non ci sono ulteriori miglioramenti, quindi è la Open del catalano a chiudere davanti a Jorge Lorenzo ed Andrea Iannone.

La classifica:

1. Aleix ESPARGARO - NGM Forward Racing - 1:41.672

2. Jorge LORENZO - Movistar Yamaha MotoGP - +0.729

3. Andrea IANNONE - Pramac Racing - +0.739

4. Valentino ROSSI - Movistar Yamaha MotoGP+0.751

5. Stefan BRADL - LCR Honda MotoGP - +0.948

6. Dani PEDROSA - Repsol Honda Team - +0.992

7. Marc MARQUEZ - Repsol Honda Team - +1.070

8. Alvaro BAUTISTA - GO&FUN Honda Gresini - +1.161

9. Yonny HERNANDEZ - Energy T.I. Pramac Racing - +1.288

10. Pol ESPARGARO - Monster Yamaha Tech 3 - +1.329

11. Andrea DOVIZIOSO - Ducati Team - +1.784

12. Michele PIRRO - Ducati Team - +1.972