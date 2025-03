Superbike, pole di Sylvain Guintoli

Sul nuovo cicuito per la superbike a far capolino è il caldo. La grande umidità è una caratteristica delle gare che si svolgono al Sepang Internation Circuit. Il circuito funesto per noi italiani presenta due rettiliniei molto lunghi. A dominare le prove libere sono state le moto con una velocità di punta altissima. Si è infatti rivisto il binomio Aprilia con Guintoli e Melandri. Bene anche Toni Elias.

Superpole 1:

I dieci partecipanti della prima sessione di qualifica sono: Axel Lowes ( Suzuki ), Leon Camier ( bmw evo ) , Ayrton Badovini ( Bimota evo), David Salom (Kawasaki evo), Claudio Corti ( Mv Agusta), Fabien Foret ( Kawasaki evo), Christian Iddon ( bimota evo), Niccolò Canepa ( Ducati evo), Jeremy Guarnoni ( Kawasaki evo) , Fabien Foret (Kawasaki evo ) e Sheridan Morais (Kawasaki Evo). A spuntarla è la Superbike di Axel Lowes che insieme a David Salom entrano di diritto nella SP2. Poteva esserci anche un italiano tra questi due però Ayrton Badovini, dopo esser passato dal secondo intertempo con due decimi di vantaggio sul crono di Lowes ha perso l' anteriore della sua bimota che lo ha catapultato nella ghiaia.

1 22 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 2'05.038

2 44 D. SALOM Kawasaki ZX-10R EVO 2'05.245

13 59 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO 2'05.771

14 71 C. CORTI MV Agusta F4 RR 2'05.859

15 2 C. IDDON Bimota BB3 EVO 2'06.012

16 19 L. CAMIER BMW S1000 RR EVO 2'06.184

17 32 S. MORAIS Kawasaki ZX-10R EVO 2'06.631

18 86 A. BADOVINI Bimota BB3 EVO 2'06.808

19 9 F. FORET Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.081

20 11 J. GUARNONI Kawasaki ZX-10R EVO 2'07.220

Superpole 2:

A prender parte alla SP2 ci sono tutti i top team e i top riders ; le due Suzuki, le due Ducati, le due Aprilia , Le due Kawasaki e le due Honda. Oltre a questi "colossi" c'è anche l' aprilia del team Red Devils e la Kawasaki evo di David Salom.

L'incognita per tutti i piloti è la durata della gomma da qualifica. A inizio SP1 ciò che trapelava è una durata della gomma di non più di tre settori per poi iniziare a creare del blister e perdere prestazioni. Ciò però non è stato così. Ogni pilota è riuscito ad utilizzare a pieno la sua gomma con le due bande gialle. Come al solito le superbike sono uno SPETTACOLO e il divertimento è sempre assicurato. Gli ultimi due minuti sono un valzer di caschi rossi. Il primo ad arrivare con un vantaggio enorme è Loris Baz che però all' ultima curva arriva troppo pinzato e getta nella via di fuga malese la sua Kawasaki ZX-10R e probabilmente anche la Pole Position. A spuntarla e a soddisfare le Attese è Sylvain Guintoli che firma il miglior crono seguito dal campione del mondo Tom Sykes e Davide Giuliano. Ottimo quarto Toni Elias che sfrutta la scia del Poleman per riuscire a concludere un giro di tutto rispetto. Male Melandri solo 5.

Classifica finale:

1 50 S. GUINTOLI Aprilia RSV4 Factory 2'03.002

2 1 T. SYKES Kawasaki ZX-10R 2'03.108 0.106

3 34 D. GIUGLIANO Ducati 1199 Panigale R 2'03.137 0.135

4 24 T. ELIAS Aprilia RSV4 Factory 2'03.160 0.158

5 33 M. MELANDRI Aprilia RSV4 Factory 2'03.971 0.969

6 76 L. BAZ Kawasaki ZX-10R 2'04.027 1.025

7 58 E. LAVERTY Suzuki GSX-R1000 2'04.263 -1.261

8 7 C. DAVIES Ducati 1199 Panigale R 2'04.343 1.341

9 22 A. LOWES Suzuki GSX-R1000 2'04.433 1.431 277,2

10 65 J. REA Honda CBR1000RR 2'04.514 1.512

11 91 L. HASLAM Honda CBR1000RR 2'05.202 2.200

12 44 D. SALOM Kawasaki ZX-10R EVO 2'06.388 3.386

13 59 N. CANEPA Ducati 1199 Panigale R EVO

14 71 C. CORTI MV Agusta F4 RR

15 2 C. IDDON Bimota BB3 EVO

16 19 L. CAMIER BMW S1000 RR EVO

17 32 S. MORAIS Kawasaki ZX-10R EVO

18 86 A. BADOVINI Bimota BB3 EVO

19 9 F. FORET Kawasaki ZX-10R EVO

20 11 J. GUARNONI Kawasaki ZX-10R EVO