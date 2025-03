La Superbike esordisce a Sepang: anteprima e orari tv

Esordio questo weekend per le derivate di serie sul circuito malese di Sepang, che ospiterà per la prima volta una tappa del Campionato del Mondo Superbike.

Il circuito – Progettato dall’ingegnere tedesco Hermann Tilke ed inaugurato nel 1998, il tracciato sorge a 50 km a sud di Kuala Lumpur, capitale della Malesia, nel distretto di Sepang dello stato del Selangor. La pista, lunga 5548 metri, presenta 10 curve a destra e 5 a sinistra ed è caratterizzata da curve molto pronunciate e da due lunghi rettilinei inframmezzati da un tornantino lento. Questo circuito è noto per ospitare soprattutto la Formula 1 e la MotoGP fin dal 1999, anno successivo all’inaugurazione.

Aspettative – L’uomo da battere sarà sicuramente il campione del mondo in carica Tom Sykes, reduce da una doppietta ottenuta sul circuito di casa e nuovo leader iridato, che ha mostrato così la sua affinità con la Kawasaki, velocissima a Donington. A confermare questo fatto c’è anche il compagno di squadra Loris Baz, decisamente più costante e competitivo quest’anno, il primo che cercherà di dare filo da torcere a Sykes. Da tenere d’occhio sarà sicuramente Jonathan Rea: non belle gare per lui durante lo scorso appuntamento, ma il pilota Honda, secondo nella generale a pari punti con Baz, ha dimostrato di essere molto veloce quest’anno, ed il fatto di conoscere già la pista per averci girato con una MotoGP sicuramente gli può essere d’aiuto. Anche i piloti Aprilia Sylvain Guintoli e Marco Melandri conoscono già la pista di Sepang, quindi questo fatto può sicuramente aiutarli ad ottenere risultati di rilievo: Guintoli è quarto in classifica generale e cercherà di ricucire se possibile il distacco dai primi, mentre Melandri spera di riuscire a raddrizzare una stagione per ora avara di soddisfazioni. In casa Ducati, Davide Giugliano si dice pronto a lavorare duro per cercare di adattare più in fretta possibile la sua Panigale, anche se il meteo sarà un’incognita da considerare: importante per il pilota italiano dimostrare di poter essere veloce e competitivo, come dimostra la pole position a Donington, provando a limitare i troppi errori compiuti in queste prime gare. Non sarà una pista nuova per il compagno di squadra Chaz Davies, così come per Leon Haslam, Eugene Laverty, Toni Elias, Claudio Corti e Imre Toth. Debutterà poi questo weekend Bryan Staring al posto di Michel Fabrizio, che ha chiuso il rapporto con il Team Iron Brain Grillini Kawasaki, e sarà l’unico pilota della categoria EVO ad aver già corso su questa pista.

Questo nuovo appuntamento sarà visibile su Italia 1 e Italia 2. Qui di seguito riportiamo tutti gli orari:

Sabato 7 giugno

Italia 1

h. 8.45 SBK Superpole

Italia2

h. 6.25 SBK Prove libere

h. 8.45 SBK Superpole



Domenica 8 giugno

Italia 1

h. 7.20 SBK Gara1

h. 10.00 SBK Gara2

h. 13.40 SBK Gara1 (replica)

h. 14.20 SBK Gara2 (replica)

Italia2

h. 3.15 SBK warm-up

h. 7.20 SBK Gara1

h. 10.00 SBK Gara2