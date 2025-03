MotoGP, Mugello: Pedrosa davanti a tutti nelle terze libere

Le condizioni del meteo e dell’asfalto decisamente migliori rispetto a ieri pomeriggio hanno permesso alla MotoGP di disputare il terzo turno di prove libere sull’asciutto e con tempi interessanti. Ad ottenere la migliore prestazione è stato Dani Pedrosa. Il pilota della Honda, dopo aver passato il turno nell’ombra, ha beffato tutti proprio alla fine della sessione e si è portato in testa, fermando il cronometro in 1.47.754. Beffato, così, Marc Márquez, che è secondo e staccato dal compagno di squadra di 261 millesimi.

In questa mattina toscana abbiamo assistito ad un assalto Ducati: Andrea Dovizioso ha beffato le Yamaha e si è portato in terza posizione. In ritardo di soli due millesimi da Márquez e di due decimi dalla vetta, il pilota italiano ha spezzato, almeno in questa sessione, il dominio giapponese di Honda e Yamaha. Quest’ultima ha piazzato uno dei suoi piloti in quarta posizione: Jorge Lorenzo. Il maiorchino, alla fine del turno, si è portato in quarta posizione, in ritardo di due decimi dal leader e scavalcando Bradley Smith, in forza al Team Tech 3. Dopo una sessione sempre nelle prime posizioni, Valentino Rossi conclude le terze libere in sesta posizione. Per lui il ritardo è più consistente, quattro decimi da Pedrosa. Dietro di lui l’altra Ducati, quella di Cal Crutchlow. Gli ultimi tre piloti che avranno accesso direttamente alla Q1 di questo pomeriggio saranno Pol Espargaró, Stefan Bradl e Andrea Iannone, rispettivamente 8°, 9° e 10°.