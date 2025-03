MotoGP, Mugello: Pirro più veloce nelle umide seconde libere

Qualche goccia di pioggia apparsa alla fine della seconda sessione di prove libere della Moto3 ha condizionato il pomeriggio della MotoGP. Pista umida e condizioni poco favorevoli hanno costretto i piloti della classe regina a restare nei box.

Poca attività dunque, in questo primo pomeriggio toscano. I due piloti Honda, Pedrosa e Márquez, ed i due Yamaha, Rossi e Lorenzo, sono usciti, ma non hanno completato il giro, rientrando subito ai box. Solo pochi “temerari” oggi hanno fatto segnare un tempo. Il miglior è stato quello di Michele Pirro che, pur avendo fermato il cronometro sui 2.05.435, si è portato in testa. Dietro di lui Nicky Hayden, staccato di un secondo e sei decimi. Ultimi due a far segnare i tempi sono stati Álvaro Bautista ed Hiroshi Aoyama, rispettivamente in ritardo di quasi quattro e quasi sette secondi.