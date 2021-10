Alla Francia la Nations League

Bella prova della Francia che porta a casa la Nations League, dopo il Mondiale. partita che serviva a stabilire un trofeo e importante per i sorteggi a Qatar 2022 e per la decisione delle teste di serie. Una vittoria che allontana per il momento le critiche dalla nazionale transalpina. Spagna senza Morata, Gavi in campo con terzini i due del Chelsea e formazione confermata. Francia senza Rabiot per Covid e Kimpembe torna titolare.

CRONACA DELLA PARTITA

Al 6' palla di Pogba per Benzema che batte Unai Simon e serve Mbappè chiuso al momento di concludere. Al 11' Ferran Torres per Sanabria e Lloris para. Primo tempo nel complesso molto studio e poca reale pericolisità da parte di entrambe.

Nella ripresa, cambia tutto: Koundè regala palla alla Spagna, ma Sarabia trova Torres che non trova la porta. Al 54' Alonso salva in scivolata su Mbappè a botta sicura. Al 65' contropiede Roja: Busquets trova il lancio per Oyarzabal: il giocatore basco salta tutto e, in particolare, Upamecano e mette in rete. Al 66' gol strepitoso di Benzema che pareggia con un destro favoloso. Al 69' angolo francese e Pogba trova solo Simon e la sua parata. Al 81' gol decisivo: Theo Hernandez trova in modo perfetto Mbappe che batte il portiere spagnolo in uno contro uno e rimane forse qualche dubbio, ma gol convalidato.

La Francia vince la Nations League e cancella il pessimo Europeo. La Spagna incappa in una sconfitta pesante dopo la bella prova contro l'Italia.