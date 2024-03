Il dominio del Milan di Simone Inzaghi nelle competizioni nazionali e internazionali è indiscutibile. Nel campionato italiano ha già i numeri per laurearsi campione a marzo (75 punti su 84 possibili), in Coppa Italia ha perso agli ottavi di finale contro la squadra rivelazione d'Europa insieme al Girona, il Bologna, e in Champions League (competizione che gioca da seconda classificata) dovrà superare il Cívitas Metropolitano con un risultato di 1-0 al Giusseppe Meazza con quel gol di Marko Arnautovic. In questo scenario, i neroazzurri non ottengono risultati simili e un calcio così bello da quando sono stati proclamati re d'Europa al Santiago Bernabeu in questa mitica partita contro il Bayern Monaco con una doppietta di Diego Milito.

Signori e padroni d'Italia

Già a settembre si poteva prevedere che la squadra milanese potesse essere campione dello scudetto, ma non con un margine così ampio rispetto alle altre candidate al titolo: Juve, Milan, Napoli? Sembra che l'allenatore italiano abbia trovato la chiave nell'ultima finestra di trasferimenti estiva per portare esattamente ciò di cui la squadra aveva bisogno: un elemento sicuro tra i bastoni come Yan Sommer, la versione migliore di Hakan Çalhanoğlu e attaccanti con un nome in Europa da affiancare a Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Marko Arnautovic. Lo stato di forma dei neroazzurri non può essere compreso senza l'argentino, che ha segnato 26 gol in 36 partite per il club italiano (una media di 0,87 gol per 90 minuti). Alla luce di queste cifre, non è irragionevole affermare che l'Inter è il miglior centravanti del mondo. La lotta per questo illustre riconoscimento sarebbe combattuta con l'attaccante norvegese del Manchester City Erling Haaland, che ha 29 gol in 33 partite. Il miglioramento rispetto alla scorsa stagione, visto che in dieci partite in meno hanno già superato il numero di punti ottenuti in classifica. Settantadue punti era il numero da battere e in 28 partite Simone Inzaghi ne ha già segnati tre in più, cioè 75. L'Inter non capisce il ''fattore casa e trasferta'' visto che ha quasi lo stesso numero di punti in casa e in trasferta (rispettivamente 37 e 38), essendo leader in entrambe le classifiche.

Potrebbe trovarsi di fronte a una squadra ''invincibile'' come l'Arsenal che vinse la Premier League nel 2004/05, ma a sorpresa il Sassuolo di Berardi ha espugnato il campo dell'Inter nella sesta giornata, prendendo tre punti preziosissimi in uno stadio molto difficile e contro una squadra che ha vinto l'86% delle partite di campionato.

La squadra nella partita contro il Bologna / X: @Inter_it

Ancora una volta in Europa

L'Inter non ha perso una sola partita in questa stagione di Champions League, né nella fase a gironi né negli ottavi di finale. Nei gironi ha affrontato Benfica, Real Sociedad e Red Bull Salisburgo. Hanno ottenuto dodici dei diciotto punti possibili e sono arrivati imbattuti al secondo posto, a pari punti con la squadra di Imanol Alguacil. Non si può dire che siano stati fortunati, perché il loro pallone si è spento subito dopo quello dell'Atlético de Madrid, dando vita a uno degli spareggi più combattuti ed equilibrati di questa edizione. In quanto secondi classificati nel loro girone, gli italiani dovevano giocare l'andata in casa.

Si prevedeva una partita con blocchi bassi e in cui la concentrazione doveva essere massima, poiché il minimo errore, sia in attacco che in difesa, avrebbe potuto far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Un pasticcio tra Rodrigo de Paul e Reinildo ha lasciato Lautaro Martinez a tu per tu con Jan Oblak ; lo sloveno ha compiuto una miracolosa parata, ma il rimbalzo è toccato a Marko Arnautovic che ha spinto il pallone a casa per l'1-0 e ha lasciato la partita aperta. Per il ritorno, mercoledì prossimo al Cívitas Metropolitano, si prevede una partita simile a quella dell'andata, con blocchi bassi e ogni dettaglio, per quanto piccolo, sarà molto costoso.

La squadra di Simeone è in pessima forma, con sconfitte contro squadre molto inferiori come Cadice e Siviglia e subendo gol come nella sconfitta per 3-0 in Copa del Rey al San Mames. Ma se i Colchoneros stanno facendo qualcosa di buono quest'anno, è che non stanno deludendo nelle partite importanti in casa, come ricordiamo i due derby in casa dei Colchoneros, il primo per 3-1 con doppietta di Á lvaro Morata e soprattutto il secondo per 3-1 con doppietta di Á lvaro Morata. lvaro Morata e soprattutto quel 4-2 in Copa del Rey in cui i biancorossi dominarono completamente le Merengues sia in attacco (segnando quattro gol) che in difesa (le loro due stelle Vinicius Jr e Jude Bellingham furono completamente annullate da Axel Witsel e César Azpilicueta). Sarà una grande partita per il ritorno degli ottavi di finale.

Inter-Atlético andata / Instagram: @Inter

La migliore Inter di sempre?

È una domanda ricorrente se i ragazzi di Simone Inzaghi siano la migliore squadra nerazzurra dell'era moderna. La battaglia per questo illustre riconoscimento è tra la squadra che ha vinto la Champions League nel 2010 e l'Inter di fine anni '90 con Luciano Castellini in panchina. Quattordici anni fa, l'Inter di Milano vantava la migliore coppia di attaccanti al mondo con Samuel Eto'o e Diego Milito, cosa che potrebbe vantare oggi con giocatori del calibro di Morata e Antoine Griezmann.

La squadra guidata da José Mourinho ha vinto lo scudetto, con due punti di vantaggio sulla Roma seconda (82 per la precisione) ed è stata incoronata re d'Europa al Santiago Bernabeu dopo aver battuto il Bayern. Dall'altra parte c'era l'Inter di fine Ottocento, che non vinse titoli importanti a parte qualche Coppa Italia e Supercoppa, ma che viene ricordata per i suoi giocatori di livello mondiale come l'eterno capitano Javier Zanetti, Diego Pablo Pellegrini, Diego Maradona, Javier Zanetti, Javier Zanetti, Javier Zanetti, Diego Pablo, Javier Zanetti e Javier Zanetti.n Javier Zanetti, Diego Pablo Simeone in sala macchine con Youri Raffi Djorkaeff e un certo Ronaldo Luis Nazario de Lima davanti. Al momento la squadra di Simone Inzaghi non è vicina a nessuna delle due squadre citate, anche se se riuscisse a raggiungere la finale di Wembley e a vincere la sua quarta Champions League, il dibattito potrebbe essere riaperto.