Calendario Bundesliga: Alla nona il Klassiker tra Bayern e Dortmund

Continuano a farsi vedere i calendari del campionato di calcio. Dopo quello inglese e in attesa di quello italiano il 24 Giugno, svelato oggi quello tedesco. Inizio il weekend del 5 Agosto come la Premier per facilitare il Mondiale invernale.

Prima giornata che vede il Bayern aprire le danze in anticipo contro il Francoforte, campione dell'Europa League. Subito un big match tra Dortmund e Leverkusen in una delle classiche per nulla banali, derby di Berlino tra Union ed Hertha subito con la capitale che si infiamma. Colonia che riceve il tornato Schalke in un derby del nord abbastanza sentito, Monchengladbach che attende Hoffenheim in un primo scontro europeo, Wolfsburg che battezza il Werder del nuovo corso. Bochum-Mainz vale la salvezza, Augsburg-Friburgo e Stoccarda-Lipsia chiudono la prima giornata.

Lipsia-Dortmund è attesa alla sesta per capire l'anti Bayern, il derby della Ruhr tra Schalke e Dortumund arriva alla settima. All'ottava Bayern che attende il Leverkusen per due squadre che hanno fatto la storia della Bundesliga, il Klassiker atteso è alla nona. Lipsia-Bayern alla sedicesima e aprirà la seconda parte della stagione dopo il Mondiale.

Bundesliga pronta al via per una stagione di ritorni e di partite di altissimo livello tra squadre per nulla banali.