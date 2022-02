Champions League: tra Salisburgo e Bayern Monaco finisce 1-1!

Incredibile frenata del Bayern Monaco: contro il Salisburgo finisce 1-1. Gli austriaci passano in vantaggio con Adamu e sfiorano spesso il raddoppio, i bavaresi segnano solo al 90' con Coman.

Padroni di casa che scendono in campo con il 4-3-1-2. Davanti a Kohn, difesa a tre composta da Kristensen, Solet, Wober e Ulmer. Okafor e Adeyemi in avanti, supportati da Aaronson. In mediana, spazio a Camara, affiancato da Capaldo e Seiwald. Un 3-4-1-2 per gli ospiti, con Ulreich in porta al posto dell'acciaccato Neuer. Lewandoski in avanti, con Sane e Muller a sostegno. In mediana, spazio a Tolisso e Kimmich con Sane e Gnabry sule fasce. In difesa, spazio a Pavard, Sule e Hernandez.

Salisburgo subito pericoloso al terzo. Sule perde un pallone sanguinolento sulla trequarti. La palla arriva ad Aaronson che calcia trovando il muro di Tolisso. Nonostante l'atteggiamento offensivo dei bavaresi, sono gli uomini di Jaissie a creare buone occasioni nella fase iniziale di frazione. All'ottavo di gioco è Okafor a concludere trovando una deviazione, passano sessanta secondi e ci prova Camara con un tiro però fiacco. Finalmente all'undicesimo si vede il Bayern con Gnabry che tira senza preoccupare Kohn. La sfida si conferma gradevole, anche se subito in salita per il Salisburgo che al 12' deve fare a meno di Okafor. Al suo posto, il neo-entrato Adamu si conferma però pericoloso un minuto dopo, quando in area prova un tiro fermato all'ultimo da Kimmich. Il classe 2001 nigeriano si conferma particolarmente in forma e riesce, al secondo tentativo, a battere Ulreich.

Tutto parte dal recupero di Camara, che serve subito Adeyemi. L'attaccante prova a servire Aaronson che non controlla, passandola involontariamente ad Aramu. Il neo-entrato controlla e la piazza all'incrocio per la gioia dei propri tifosi. Al 22', dunque, è 1-0 Salisburgo. Gli austriaci potrebbero anche bissare un minuto dopo, quando è Aaronson a calciare di mancino trovando la risposta del portiere del Bayern Monaco. La fase finale di primo tempo si tinge con i colori bavaresi ma senza regalare gioie agli uomini di Nageslmann. Alla mezz'ora è Sané a sfiorare il goal di destro, con la sfera che termina a un metro. Gli ospiti ci provano fino al duplice fischio del direttore di gara, senza però trovare il pari. Al 40' è doppia la chance di Gnabry: l'esterno tedesco prima tira trovando la respinta, nella seconda occasione è Wober a frapporsi tra la sfera e la porta. Quattro minuti dopo ci prova invece Adeyemi, pallone che viene però bloccato da Ulreich.

Seconda frazione che comincia con Coman pimpante. Al 47', il francese ex Juventus tira da fuori ma trova solo il fondo, cinque minuti dopo è sempre lui a mettersi in proprio, a superare Kristensen e a concludere trovando la risposta di Solet. Più forte sulla carta, il Bayern Monaco cerca di sfondare per un pari che - almeno alla vigilia - sarebbe stato assurdo anche il solo pensarlo. All'ora di gioco prova Gnabry in mezza rovesciata, trovando solo Muller lungo il suo percorso, quattro minuti dopo conclude finalmente Lewandowski, incredibilmente ancora poco pungente dopo un'ora di gioco. Il polacco colpisce di testa trovando solo l'angolo. La fase centrale di frazione vede un Salisburgo davvero affaticato al momento di tenere palla. Al 74' ancora tedeschi pericolosi con Coman, un minuto dopo si rivede ancora Adeyemi: l'attaccante, di testa, trova la deviazione.

Al 76' è davvero provvidenziale, invece, la risposta di Kohn. Il portiere blocca bene sia su Gnabry che su Coman. Tre minuti dopo, invece, il neo-entrato Choupo-Moting conclude trovando la deviazione. A sfiorare il 2-0 è però il piccolo Salisburgo con lo scatenato Adamu. Ulrich fa un miracolo su Adeyemi ma sulla respinta arriva l'austriaco che con il portiere a terra trova la porta ma con un miracolo Sule salva sulla linea e libera in angolo. Il tanto attaccare, alla fine, porta frutto al Monaco che pareggia al minuto numero novanta. A fare 1-1 ci pensa il migliore in campo, Coman, che riceve da Muller e beffa Kohn prendendo anche il tempo ai difensori austriaci. La gara finisce così. Migliore in campo per i padroni di casa, Ademu. Per gli ospiti in evidenza Coman.