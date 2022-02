Parejo risponde a Vlahovic: la Juve non va oltre il pari contro il Villareal

Il discorso qualificazione si deciderà all'Allianz Stadium: nella partita di andata di questo ottavo di finale la Juventus pareggia 1-1 in Spagna contro il Villarreal.

Il primo tempo è deciso dal gol di Vlahovic, a segno all'esordio dopo soli 32 secondi. Un vantaggio meritato per i bianconeri che, dopo la rete segnata, si difendono e ripartono. I padroni di casa si rendono pericolosi solo in un occasione con il palo di Lo Celso.

Nella ripresa il Villarreal alza ancora di più i ritmi, ma il gol del pareggio lo trova su una svista di Rabiot e de Ligt: Capoue pesca tutto solo Parejo nel cuore dell'area di rigore che punisce Szczesny. Il secondo tempo non regala molte emozioni con i bianconeri che non riescono a dare continuità al bel primo tempo.

LA PARTITA

La Juventus parte fortissima e sblocca il risultato dopo nemmeno 40 secondi: lancio in verticale di Danilo per Vlahovic che con un tiro all'angolino batte Rulli e porta i bianconeri in vantaggio. Un inizio da favola per il gigante serbo che entra anche negli almanacchi, infatti è suo il gol più veloce di un esordiente nella storia della Juventus in Champions. Dopo lo shock iniziale, il Villarreal prova a reagire creando alcune occasioni importanti, soprattutto con il palo di Lo Celso, ma il suo tiro scheggia il palo esterno.

Nella ripresa, i padroni di casa spingono sull'acceleratore e al 66' trovano il pari con Parejo lasciato solo in area di rigore dalla difesa juventina. Gli uomini di Emery ci credano e provano a vincere la gara, ma la Juventus si difende con attenzione e porta a casa un risultato prezioso in vista del ritorno del 16 marzo