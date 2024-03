L'ultima grande scommessa di Florentino Pérez in questa sorta di "Draft mondiale" che sta organizzando alla ricerca dei migliori giovani giocatori del pianeta è stata l'affare Arda Güler della scorsa estate.

Il talentuoso 18enne turco è arrivato dal Fenerbahce per 20 milioni di euro e, in linea di principio, con l'obiettivo di iniziare a ottenere minuti fin dal pre-campionato, ma un difficile infortunio al menisco interno del ginocchio destro lo ha tenuto fermo fino al 2024.

Arda in precampionato / Fonte : Getty

Gli infortuni non hanno permesso al giovane Arda di brillare e di ottenere troppi minuti. Il club ha deciso di essere paziente con lui e di non esporlo a rischi in questa stagione, utilizzandolo solo per gli ultimi minuti delle partite, per avere un'idea del suo rendimento.

Arda contro il Las Palmas / Fonte : Getty

Tuttavia, in quest'ultimo mese ha raggiunto il suo miglior livello fisico da quando è arrivato in Spagna: in soli 26 minuti giocati in LaLiga è stato in grado di causare un rigore contro il Girona, ha avuto un'occasione a tu per tu con il Las Palmas e ha segnato un gran gol nei minuti di recupero contro il Celta Vigo.

I tifosi sono ansiosi di vedere di più di questo giovane e ci sono tutte le ragioni per farlo. Agli esordi nel campionato turco, Arda si è già fatto un nome in una delle migliori squadre nazionali ed è stato anche convocato in diverse occasioni nella nazionale maggiore turca all'età di 17 anni.

Arda al suo debutto con il gol / Fonte : Getty

I primi anni in Turchia

Dopo essere stato totalmente inarrestabile nella squadra U-19 del Fenerbahce, Arda Güler passa finalmente alla prima squadra a soli 16 anni e cinque mesi, diventando uno dei giocatori più giovani a debuttare nella SüperLig turca e a segnare un gol poche partite dopo.

Arda con il Fenerbahce / Fonte : Getty

Durante la sua prima stagione da professionista, colleziona 12 presenze, segnando tre gol e fornendo tre assist, e inizia ad attirare l'attenzione dei grandi club europei.

La stagione 22/23 è stata la sua svolta come giovane stella per il Fenerbahce e il suo idolo Mesut Özil ha affermato che Arda aveva tutte le carte in regola per diventare una "superstar mondiale". Ereditando la maglia numero 10 di Özil, Güler si è fatto avanti ed è stato il principale punto di riferimento della squadra.

Arda con il suo idolo / Fonte : Getty

Con quattro gol e quattro assist in 20 partite alla sua tenera età, cominciano a circolare voci su una sua partenza verso diversi giganti europei, ma sono le sue prestazioni in Europa League e con la nazionale turca a catapultarlo nella notorietà.

Contro il Siviglia FC ha sfoggiato una prestazione negli ultimi 16 anni che, sebbene non sia stata sufficiente per uscire dalle fasi a eliminazione diretta, è servita da biglietto da visita per la nuova stella turca nelle grandi notti europee.

Arda in Europa League / Fonte : Getty

Dopo 30 presenze nelle giovanili del Fenerbahce e 51 in prima squadra, Arda Güler ha salutato i suoi tifosi dirigendosi verso il miglior club della storia e lasciando nelle sue casse più di 20 milioni di euro. Con 23 gol e 25 assist per il club turco, è già un idolo di massa nel Paese eurasiatico.

Arda con l'U21 / Fonte : Getty

Trasferimento al Real Madrid

Dopo la sua grande annata al Fenerbahce, è iniziata la corsa al talentuoso Arda, ma alla fine è stato il Real Madrid a convincerlo a vestire la maglia bianca.

L'accordo è stato concluso il 6 luglio 2023 per un compenso fisso di 20 milioni di euro più 10 milioni di euro di pagamenti variabili, una cifra molto alta per un giocatore che in linea di principio non avrebbe avuto molte opportunità.

Arda alla sua presentazione / Fonte : Getty

Come avviene ogni anno nell'NBA, le squadre scelgono i migliori giovani giocatori di tutto il mondo in una lotteria, un formato che il Real Madrid utilizza da diversi anni.

Per più di dieci anni, gli sforzi del club nello scouting e nell'ingaggio dei migliori giovani del momento sono stati enormi e i risultati parlano da soli. La figura chiave di questo clamoroso successo è Juni Calafat, che si è affermato come uno dei migliori scout di oggi.

Juni è stato fondamentale per l'ingaggio di Vini / Fonte : X

Casemiro, Militao, Valverde, Odegaard, Kubo, Vinicius Jr, Rodrygo, Asensio, Tchouaméni, Camavinga.... Giovani giocatori dal grande potenziale che vengono ingaggiati all'inizio della loro carriera e che finiscono per farsi un nome come madridisti. Ma non tutti questi investimenti sono andati a buon fine e la percentuale che non si rivelino grandi calciatori è alta.

Alcune delle ultime operazioni / Fonte : X

Anche se non sta avendo molta fortuna con gli infortuni, ha molto talento nei suoi stivali e sia il club che i tifosi lo sanno. È un giocatore molto plastico e visivo, con una superba capacità di guida e una capacità di generare occasioni pericolose al livello di pochissimi.

È solo questione di tempo prima che inizi a ricevere più minuti nella posizione di playmaker e persino come ala destra, ma la realtà è che è arrivato in una squadra con una concorrenza spaventosa. Con l'arrivo di una nuova stella in alto come Kylian Mbappé, il turco sarebbe costretto ad andarsene in cerca di minuti in prestito o a sperare che con una grande uscita possa giocare un ruolo importante come giocatore di rotazione.

Arda con la palla / Fonte : Getty

È molto giovane e vogliamo essere tranquilli con un profilo così promettente come Arda. In base ai casi precedenti, giocatori come Valverde, Militao, Casemiro o Carvajal sono passati attraverso periodi di prestito prima di diventare titolari nel Real Madrid, quindi nel caso in cui non avesse troppe opportunità, non sarebbe una cattiva opzione.

Sicuramente quest'ultimo gol segnato lo aiuterà a ottenere sempre più minuti nel finale di stagione e a continuare a stupire il Santiago Bernábeu con le sue magie e qualità che ricordano il miglior Mesut Özil.