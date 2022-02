Italiane da 1X2 in Europa League

Serata di Europa League che vede le italiane con tutte le combinazioni possibili. Incredibili i Rangers che battono il Dortmund nella sorpresa di serata 4-2 in Germania e bellissima partita del Betis contro ,o Zenit e conferma Siviglia.

Barcellona-Napoli 1-1: Una partita che nel 2020 era Champions, oggi è la super sfida di Europa League. Il nuovo Barca di Xavi continua a faticare e il Napoli prima passa in vantaggio con un gran gol di Zielinski e Blaugrana che trovano il pareggio su rigore (molto contestato da Spalletti) di Ferran Torres, uno degli acquisti invernali.

Porto-Lazio 2-1: Il Portogallo si conferma terra amara per le squadre italiane dopo le debacle di Juventus e Milan. Crolla anche la Lazio, al quale non basta Zaccagni e il vantaggio per chiuderla. Doppio Martinez e portoghesi con il vantaggio all'Olimpico.

Atalanta-Olympiacos 2-1: Altra partita che rischiava di finire male. Greci in vantaggio con Soares, ma bravissimi i bergamaschi a ricosytruire la partita con la doppia rete di Djimsiti, ma adesso al Pireo ci vorrà una prova davvero maiuscola in uno stadio bolgia molto complicato.