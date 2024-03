Dopo essersi laureato campione di Seria A nel 2022 e semifinalista di UEFA Champions League nel 2023, sembrava che il Milan fosse risorto dalle sue ceneri e che fosse tornato a essere una forza da temere in Europa, ma in questa stagione il suo rendimento è calato notevolmente e punta solo a qualificarsi per le competizioni europee, un obiettivo che ha perseguito nell'ultimo decennio, ma che dopo la recente vittoria di uno scudetto, sembrerebbe troppo poco per la seconda squadra con più titoli al mondo.In questa stagione, però, il rendimento è calato notevolmente e la squadra punta solo a qualificarsi per le competizioni europee, un obiettivo che persegue da un decennio, ma che dopo la recente vittoria di uno scudetto, sembrerebbe troppo poco per la seconda squadra con più titoli di UEFA Champions League nella bacheca dei trofei.

Il Milan è, inevitabilmente, uno dei club più storici del calcio mondiale. I rossoneri hanno messo insieme alcune delle più grandi squadre di tutti i tempi, avendo avuto squadroni che si ricordano ancora con il passare del tempo come quelli di Nereo Rocco negli anni '60 e '70, di Fabio Capello e Arrigo Sacchi negli anni '90 e dell'ancora attuale Carlo Ancelotti negli anni 2000. Ma come tutti i club del mondo, anche il Diavolo ha attraversato periodi difficili, come è successo di recente dopo l'abbandono della guida del club da parte di Berlusconi.

La caduta di un grande

Silvio Berlusconi mostra i trofei vinti durante il suo mandato/ Fonte: Gettyimages

Nell' ultimo decennio il club milanese è stato un grande assente dalla scena calcistica europea . Le prestazioni del club negli ultimi anni sono state ineguagliate dal colosso che terrorizzava l'Europa ed era sempre presente nelle fasi decisive di tutte le competizioni, oltre a vantare stelle e vincitori mondiali.Il club vanta stelle mondiali e vincitori del Pallone d'Oro, come Gianni Rivera, Ruud Gullit, Marco van Basten, George Weah del 1995 , Andriy Shevchenko e, più recentemente, Ricardo Izecson Dos Santos Leite "Kakà".

Il declino dei rossoneri è iniziato dopo la campagna 2010-2011. Quella generazione rossonera, con Zlatan Ibrahimovic come stella di prima grandezza e un giovane Massimiliano Allegri come manager, ha vinto il 18° scudetto, il penultimo per il Milan, fino a un paio di anni fa. In quel periodo il club era presieduto da Silvio Berlusconi che, a causa di controversie politiche e problemi familiari, ridusse notevolmente il budget della squadra e la lasciò nelle mani della figlia Barbara Berlusconi. Queste decisioni condannarono il Milan, che dovette gradualmente ricorrere alla vendita delle sue stelle e ridurre le sue aspirazioni annuali, portando ad anni bui per la squadra di San Siro, che passò dall'essere regolarmente campione e competere in Europa a lottare per posizioni di metà classifica o per la qualificazione alla UEFA Europa League.

La vendita della squadra

Yonghong Li/ Fonte:Gettyimages

Dopo quella stagione, nel 2011, il club sprofondò nella mediocrità e solo nel 2017 la famiglia Berlusconi decise di dismettere e vendere la squadra a una proprietà cinese . Il club è stato acquistato dal miliardario cinese Yonghong Li, che ha acquisito tutte le quote del club per una cifra intorno agli 800 milioni di euro, ottenuti grazie a un prestito del Fondo Elliott.

La nuova dirigenza ha nominato Marco Fassone e Massimiliano Mirabelli come direttori sportivi che, nella loro prima stagione di gestione del mercato dei trasferimenti, hanno investito molto e sorpreso tutta l'Europa con undici acquisti. Tra gli acquisti più importanti c 'è quello di Leonardo Bonucci, giocatore che apparteneva alla Juventus, acerrima rivale della squadra, e che nella scorsa stagione era stato uno dei migliori centrali al mondo.

Tuttavia, tutti questi investimenti improvvisi e sorprendenti non hanno dato i loro frutti e la squadra è rimasta bloccata nella mediocrità. Ma questo non è stato uno dei problemi più importanti che la squadra ha dovuto affrontare, poiché, alla fine del 2017, il New York Times ha pubblicato un articolo che metteva fine alla proprietà cinese. Questo giornale assicurava che il presidente del Milan non era il vero proprietario della società mineraria con cui aveva concordato il prestito per acquistare il club italiano. Questa informazione è stata poi confermata quando il prestito non è stato rimborsato, motivo per cui il club è passato nelle mani di un altro proprietario, il Fondo Elliot.

Nuovi proprietari e rilancio?

I nuovi proprietari del Milan decisero di puntare sulla leggenda rossonera Paolo Maldini come direttore tecnico e su Gennaro Gatusso, all'epoca direttore tecnico della squadra e leggenda del club, per risollevare il gigante addormentato. Tuttavia, nonostante il club mostrasse lievi miglioramenti, né i tifosi né il consiglio di amministrazione erano soddisfatti, fino all'arrivo di Stefano Pioli, che riuscì a risollevare la squadra e a portarla a diventare campione di Seria A e semifinalista di UEFA Champions League.

Stagione in corso

Nonostante i risultati e i netti miglioramenti della squadra, in questa stagione il Milan si trova bloccato nella lotta per la qualificazione alla UEFA Champions League e molto indietro rispetto agli agguerriti rivali dell'Internazionale Milan, che hanno diciannove punti di distacco e sono gli attuali leader della Serie A. Inoltre, a differenza della scorsa stagione, il club si è qualificato per la UEFA Europa League arrivando terzo nella fase a gironi della Champions League, in netto contrasto con la scorsa stagione quando era una delle prime otto squadre della competizione, e i rossoneri sono stati eliminati anche dalla Coppa Italia.

I tifosi si chiedono quindi se questa sia una stagione di sfortuna e se la prossima stagione continuerà la sua rinascita. Oppure le ultime due stagioni sono state un miraggio e la squadra è ancora bloccata nella mediocrità e non aspira a competere per i titoli? Molti si chiedono se non sia arrivato il momento di aspirare a migliorare ed evolvere con un manager migliore di Pioli, che ha fatto un buon lavoro, ma sembra aver raggiunto il suo tetto. È chiaro che il consiglio di amministrazione ha una grande ipotesi da risolvere a fine stagione per quanto riguarda il futuro del club. Anche se qualcosa di certo c'è nella situazione attuale del Milan, e cioè che se il gigante sta ancora dormendo non c'è dubbio che si sveglierà molto presto.