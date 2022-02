Cuore Inter, ma non basta: il Liverpool vince a San Siro

Dopo una gran partita dell'Inter, è il Liverpool a vincere la prima gara di questo ottavo di finale. Reds che soffrono per 80 minuti, con i neroazzurri che tengono testa ad una grande squadra, ma nell'ultimo quart'ora si scogliono e così è la squadra di Klopp a festeggiare trovando due gol e portandola a casa con Firmino al 75' e Salah all'83'.

L'unica pecca degli uomini di Inzaghi è di non aver concretizzato tutte le occasioni avute, ma applausi per gli uomini di Inzaghi che lottano fino alla fine, ma cedono, sul più bello. Una punizione troppa pesante, peccato. La partita di ritorno si gioca l'8 marzo ad Anfield.

LA PARTITA

Nessun gol nei primi 45 minuti a San Siro, ma è l'Inter a fare la partita creando anche l'occasione più pericolosa al 16' con con Calhanoglu che colpisce la traversa. Il Liverpool però è padrone del possesso palla, ma gli uomini di Inzaghi tengono botta alla squadra inglese.

Se c'era una squadra che aveva sfiorato il gol era l'Inter, ma è il Liverpool a passare in vantaggio al 75': corner dalla destra di Robertson, per il colpo di testa vincente di Firmino dove Handanovic non può arrivare. I Reds continuano ad attaccare e così trovano anche il raddoppio con Mohamed Salah: ross da destra di Alexander-Arnold, dopo la respinta arriva l'ex giocatore della Roma che insacca in rete, fuori causa Handanovic.

Al Liverpool bastano due tiri in porta, l'Inter purtroppo paga l’assoluta mancanza di concretezza davanti alla porta.