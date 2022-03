Juventus ko: il Villareal vince per 3-0 allo stadium

Finale fin troppo severo quello maturato allo stadium: dopo l'1-1 dell'andata, il Villareal batte la Juventus per 0-3 e vola ai quarti di finale.

Una sconfitta che lascerà molto probabilmente degli strascichi a lungo andare. Nota di margine: per il secondo anno consecutivo, nessuna italiana si qualifica ai quarti di finale di Champions League (per la Juventus è la terza volta consecutiva).

LA PARTITA

Nel primo tempo la Juventus preme, ha almeno tre palle gol per passare in vantaggio, tra cui con Vlahovic che prende la traversa, ma la porta spagnola non viene violata. Il Villarreal attende, subisce e poi ha le sue occasioni con Lo Celso e Aurier per trovare la rete dello 0-1.

La partita si sblocca nel secondo tempo, o meglio verso la fine con il Villareal che punisce i bianconeri. La mossa vincente la fa Emery inserendo Moreno e Coquelin, al 78' Rugani commette fallo sul francese in area, inizialmente Marciniak non indica il dischetto, ma il Var lo richiama e successivamente da rigore. Szczesny intuisce ma non ci arriva, Moreno segna lo 0-1.

Ora è la squadra spagnola ad aver preso le redini della gara e all'85 trova il raddoppio: sugli sviluppi di un angolo la palla, dopo una deviazione, arriva a Pau Torres che batte Szczesny ed insacca in rete. La Juventus è crollata per il Villarreal arriva anche il gol del 3-0, sempre dagli undici metri per un fallo di mano di De Ligt. Rigore realizzato da Danjuma.

Il submarino amarillo vince 0-3 e passano ai quarti.