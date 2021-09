Calcio Europeo: Bene Lione e Liverpool

Domenica internazionale che vede partite davvero interessanti e risultati importanti. Si chiuderà stasera con i vari posticipi, ma andiamo a scoprire la giornata di ieri.

Nella Liga, manita del Real Madrid che rifila un 5-2 pesante al Celta e prepara l'Inter alla battaglia e sale come capolista in classifica. Derby di Madrid che potrebbe essere acceso per il titolo: Atletico che non molla e batte 2-1 l'Espanyol e risponde ai rivali cittadini. Terzo incomodo il Valencia rinato che rifila quattro gol a uno all'Osasuna. Bene anche la Sociedad con il 2-0 sul Cadice.

In Premier, Liverpool che fa valere la regola del tre e 3-0 al Leeds che riporta i Reds a guardare la testa della Premier con United e Chelsea. In Germania, pari 1-1 tra Francoforte e Stoccarda, mentre benissimo Hertha 3-1 al Bochum e Borussia M. che batte 3-1 una Arminia che non aveva ambizione di vincere.

In Ligue1, bene il Montpellier 2-0 al Saint Etienne e tre punti importanti salvezza. Lens corsaro 3-2 a Bordeaux e Girondini che continuano ad alternare vittorie e sconfitte in una stagione travagliata. 1-1 inutile tra Brest e Angers per entrambe, mentre Troyes che sbanca 2-0 il campo del Metz. Reims che stupisce e batte il Rennes 2-0, Nizza atteso alla vittoria confermata dal campo 2-0 a Nantes, mentre ritorna forte il Lione che rifila tre gol allo Strasburgo.