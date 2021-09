Calcio europeo: Esordio-ritorno con il botto per CR7

Calcio europeo atteso dall'esordio di Ronaldo a Manchester. Era l'argomento del giorno e CR7 non delude le attese. United che travolge il Newcastle 4-1 e doppio Siuuuu urlato dai tifosi di casa. 0-0 e nervosismo tra Crystal Palace e Tottenham e occasione Spurs persa. 1-0 dell'Arsenal al Norwich e primi tre punti per i Gunners, 1-0 del Brighton sul Brentford delle sorprese. City 1-0 sul Leicester e Foxes che attendono il Napoli in Europa League. 0-0 avaro tra Saints e West Ham, mentre 2-0 dei Wolves a Watford e 3-0 del solito bellissimo Chelsea contro i Villans.

Ligue 1 che vede il PSG a valanga 4-0 sul Clermont e segna di nuovo Mbappe e a secco Messi. Vittoria pesante del Marsiglia sul Monaco per 2-0 in una partita molto sentita e mai avara di emozioni. Nella Liga, pari tra Levante e Vallecano 1-1, mentre sembra un'altra squadra il Bilbao che batte il Maiorca 2-0 e attenzione alla rinascita della squadra basca.

Bundesliga che vede Bayern e Dortmund perfette: bavaresi a valanga 4-1 a Lipsia in una partita complessa. Squadra della Ruhr che batte Leverkusen in un pirotecnico 4-3 e conferma una classifica davvero bella. 2-0 del Wolfsburg sul Furth e continua il suo campionato a punteggio pieno.Mainz 2-0 ad Hoffenheim e vittoria inattesa. 0-0 tra Union e Augsburg e passo falso per i primi e 1-1 tra Friburgo e Colonia.