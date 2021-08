Domenica europea: Messi esordisce, ma Mbappè segna due gol

Giornata di calcio internazionale che regala delle emozioni molto particolari.

Esordio nella Ligue 1, dopo ventuno stagioni in maglia Barcellona, per Messi. Prima di Leo, ma Mbappè decide di battere da solo il Reims 2-0. Vittoria anche del Monaco 2-1 sul difficile Troyes, 2-0 dell'Angers sul Rennes e vittoria importante per due squadre che vogliono stupire. 2-2 tra Clermont e Metz e tra Lens e Lorient negli scontri vista salvezza, strepitoso 3-1 dello Strasburgo sul Brest e vittoria che non è banale, mentre il Lille batte 2-1 il Montpellier e si rivedono i campioni.

Liga che vede il Barcellona passare di misura 2-1 sul Getafe con Depay protagonista. 3-2 pesante dell'Osasuna contro il Cadice e vittoria che cambia molto il retro della classifica. 4-0 del neopromosso Vallecano contro un Granada rivedibile e stop dell'Atletico, a cui non basta Suarez, 2-2 con il Villarreal.

Bundesliga che vede Union Berlino pazzesca contro il Moenchengladbach 2-1 per la squadra della parte di levante della Capitale. Wolfsburg di misura 1-0 sul Lipsia e stagione complicata per i secondi citati.

Premier che vede United di misura grazie a Greenwood contro i Wolves e stessa sorte al Tottenham 1-0 al Watford, ma Spurs che volano in classifica. 1-1 lo scontro salvezza tra Burnley e Leeds.