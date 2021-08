Calcio europeo: Pari del Chelsea a Liverpool, vola il City

Sabato di calcio europeo che regala partite e big match assolutamente da seguire.

In Premier, manita del City 5-0 sull'Arsenal e Gunners ancora da rivedere alla terza sconfitta nelle prime tre. 1-1 e tante polemiche tra Liverpool e Chelsea con i Blues che rimangono in dieci per l'espulsione di James. 1-1 tra Aston Villa e Brentford e attenzione a queste due, 2-0 atteso dell'Everton contro il Brighton. 2-2 e difese che ballano quelle di Newcastle e Saints, 2-2 anche nel derby londinese tra West Ham e Crystal Palace, mentre il Leicester batte 2-1 il Norwich e continua ad essere perfetto.

Bundesliga che vede il 5-0 del Bayern sull'Hertha e bavaresi finalmente tornati dal letargo estivo. 4-1 del Leverkusen sull'Augsburg e attenzione alle Aspirine. 1-1 tra Arminia e Francoforte e, per i secondi, partenza troppo tirata. 2-1 del Colonia al Bochum nello scontro salvezza e 3-0 del Mainz al neopromosso Furth nell'altro. 3-2 del Friburgo a Stoccarda in una sfida con vista Europa tra queste due.

Liga che vede un Bilbao sicuro e che batte il Celta 1-0. Nell'altro anticipo di venerdì, valanga Valencia 3-0 sull'Alaves e i Taronges sono davvero partiti bene. 1-1 del Siviglia a sorpresa contro l'Elche, il quale ottiene un punto d'oro. 1-0 della Sociedad contro il Levante e le basche si confermano da seguire, mentre di misura il Real a Siviglia sponda Betis con Carvajal.

Ligue1 con un 4-0 del Nizza contro il Bordeaux e cancellate le brutte immagini della rissa contro il Marsiglia il weekend scorso. Marsiglia che batte 2-1 un Saint Etienne ancora non nella stagione, ma stasera occhi su Reims per l'esordio di Messi con il PSG.