Calcio internazionale: Si riprende il Dortmund

Giornata di calcio europeo che anticipa i suoi appuntamenti. In Italia, Udinese a valanga sul Venezia 3-0 e prima vittoria stagionale dopo il pari con la Juventus. Seconda sconfitta per la squadra lagunare dopo Napoli. In Serie B, Pisa batte Alessandria 2-0 e bissa il successo sulla Spal, mentre per i piemontesi seconda sconfitta dopo quella roccambolesca di Benevento. Manita 5-1 del Brescia sul neo ripescato Cosenza e lombardi che confermano la bella prova di loro stessi dopo la vittoria sulla Ternana.

In Europa:

Dortmund-Hoffenheim 3-2: Torna alla vittoria e seconda casalinga per la squadra allenata da Rose contro un Hoffenheim non perfetto. Borussia che cancella in modo veloce il passo falso di Friburgo e si rimette in scia. Nemmeno a dirlo anche stasera Haaland protagonista con il suo gol.

Nantes-Lione 0-1: Torna a vincere anche il Lione di misura e cancella il 3-3 subito lo scorso turno. Decisivo il gol di Dembele questa volta e prima vittoria della squadra in trasferta.

In Liga, vittoria pesante nello scontro tra neopromosse del Maiorca che batte 1-0 l'Espanyol e vede tre punti che, in ottica salvezza, pesano e molto sulla stagione.